01 Şub 2024 - 12:45- Asayiş G:

YRP’li Şahin’in acı günü

Yeniden Refah Partisi İzmit Belediyesi Başkan Adayı Mustafa Şahin’in ablası Sevim Şahin 75 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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YRP’li Şahin’in acı günü mask

İzmit Pişmaniyesi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı ve Yeniden Refah Partisi (YRP) İzmit Belediyesi Başkan Adayı Mustafa Şahin’in, İzmit Sepetçi Mahallesi Turan Güneş Caddesi mevkiinde oturan ablası Sevim Şahin (75) vefat etti. 75 yaşındaki Sevim Şahin kalp yetmezliği sebebiyle hayata gözlerini yumdu. Şahin’in cenazesi ikindi namazına müteakip İzmit 28 Haziran Mahallesi’ndeki Elmalık Cami’nde kılınacak cenaze namazı sonrası İzmit Kent Mezarlığı’na defnedilecek.
# İzmit Pişmaniyesi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı, Yeniden Refah Partisi İzmit Belediyesi Başkan Adayı Mustafa Şahin, İzmit belediyesi

01 Şub 2024 - 12:45 - Asayiş

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