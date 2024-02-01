İzmit Pişmaniyesi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı ve Yeniden Refah Partisi (YRP) İzmit Belediyesi Başkan Adayı Mustafa Şahin’in, İzmit Sepetçi Mahallesi Turan Güneş Caddesi mevkiinde oturan ablası Sevim Şahin (75) vefat etti. 75 yaşındaki Sevim Şahin kalp yetmezliği sebebiyle hayata gözlerini yumdu. Şahin’in cenazesi ikindi namazına müteakip İzmit 28 Haziran Mahallesi’ndeki Elmalık Cami’nde kılınacak cenaze namazı sonrası İzmit Kent Mezarlığı’na defnedilecek.
01 Şub 2024 - 12:45- Asayiş Güncelleme:
YRP’li Şahin’in acı günü
Yeniden Refah Partisi İzmit Belediyesi Başkan Adayı Mustafa Şahin’in ablası Sevim Şahin 75 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.