Kocaeli Üniversitesi'nden EN BÜYÜK KARİYER FUARI!

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk Kartepe Park Hotel’de basın mensuplarıyla buluştu. KOÜ’nün Kartepe Derbent’te bulunan uygulama otelinde gerçekleşen buluşmada Rektör Cantürk Üniversitenin çalışmaları hakkında “Kocaeli bizim için bir yuva. Burayı evimiz olarak görüyoruz. Bütün enerjimiz Kocaeli’ye katma değer kurmak üzerine kurulu. Bir sene önce Cumhurbaşkanı bu görevi bize tebliğ ettiğinde Kocaeli’de herkesi üniversiteli yapacağız diye iddialı bir cümle kurmuştum. Görevin uzun bir süresi bizim kontrolümüz dışında gerçekleşti. Eylül ayı itibari ile rektörlüğe başladık diyebiliriz.

ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ

Öğrencisiz kampüsün tadı olmuyor.30 senedir buradayım. Bu tarafa geçtikten sonra diğer branştaki öğrencileri ile birlikte olunca beklediğimden daha fazla haz aldım. Öğrenci odaklı bir üniversite olmaya devam edeceğiz. Biz mutlu bir üniversiteyiz. Barışçıl bir üniversiteyiz. Herkes karınca kararınca katkıda bulundu. Zarar gördüğünü söyleyenler olacaktır ama bunlar sistematik değildir. Arkadaşlarımız ile geldiğimiz günden beri Araştırma Üniversitesi olacağız vizyonu ile çalıştık.

BAŞVURU YAPACAĞIZ

Kocaelispor Süper Lig’de olunca şehrin motivasyonu, geleni gideni artacak ve bu durum Kocaeli’yi marka haline getirecek. Bu durum Kocaeli Üniversitesi için de geçerli. Araştırma Üniversitesi olduğunda aynı durum olacak. Daha fazla kaynak ve kadro gelecek. Daha fazla kaynak ve kadro şehre daha fazla katkı verecek. Kocaeli Üniversitesi şehrimize daha fazla motivasyon verecek. Araştırma Üniversitesi olmak birinci vizyonumuz. Bizim öğretim üyelerimizin akademik yükselmesini bu yöntem ile yükselttik. Araştırma koordinatörlüğümüz yükselme kriterlerini belirledi. Bir yıl içerisinde araştırma koordinatörü, eğitim koordinatörlüğü ve toplumsal katkı koordinatörlüğü kurduk. Araştırma üniversitesi olmaya zemin hazırlamak için koordinatörlükler kurduk. Eğitim Koordinatörlüğünde eğitimi daha üst düzeye çıkarmayı sağlayacak şekilde çalışıyor. Bu yıl YÖK Kalite koordinatörlüğüne başvuru yapacağız. Kocaeli Üniversitesi umut ile başlayan üretim ile büyüyen bir üniversite. Bu motto ile Allah verdikçe veriyor.

Marmara Kariyer Fuarı'nın lideri olduk. Bize böyle bir imkan verildi. Bizi YÖK’ten gizli ibaresi ile davet ettiler. Ankara’ya gittik. Aday araştırma üniversitesi listesine giren 6 üniversiteden biri olduk. Kocaeli Üniversitesi büyük bir üniversite. Ülkenin kıymetli üniversitelerinden biri. Aday araştırma üniversitesi olma gururunu yaşadık.Bu bizim ekibimizin tek başına başarısı değil, biz buna ivme kazandırmış olabiliriz. 32 yıl içerisinde bu üniversiteye pek çok idareci taş üstüne taş koydular. Gelmiş geçmiş tüm idarecilerin katkıları oldu. Bugün aynı şekilde Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız aynı desteği veriyor. Bu sadece bizim yaptığımız bir şey değil. Saadettin hocaya bunu söyleyince oğlum bizim hiç mi katkımız yok diye şaka yaptı.. Sadettin hoca döneminde çok işler yapıldı. Bundan sonra Araştırma üniversitesi olarak daha çok çalışacağız. Bina belki yapamayız ama biz de Akademiye daha fazla önem vererek Kocaeli Üniversitesini daha iyi noktaya getirmek isteriz.

“DAHA SOSYAL BİR ÜNİVERSİTE”

Eylül ayı sonu itibari ile bir şenlik düzenledik. Kulüplerimiz bu şenliği idare etti. Tüm kulüplerimizi tek tek gezdik. Arkadaşlarımızı, öğrencilerimizi motive etmemiz gerekiyor. Biz onlara bir adım gidince onlar bize 10 adım geliyor. Öğrencilerimiz ile kafelerde buluşuyoruz. Bizim öğrencilerimiz, memur işçi çocukları. Bazı küçük sorunları vardı onları çözdük. Yürüyüşe geçtik. Kızımda bile öğrencileri daha çok seviyorsun diye kıskançlık oluyor. Öğrencileri çok seviyoruz. Zekice sorular ile köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Bundan çok mutlu oluyorum. Mutlu üniversite, aday araştırma üniversitesi ve bilimde öncü üniversite konusunda ilerliyoruz. Sosyal bir üniversite olma yolunda ilerliyoruz. Hastaneden çok bahsetmemeye çalışıyoruz. Hastane kendi rayında gidiyor.

“SÜPER LİG’DE DAHA ETE KEMİĞE BÜRÜNECEK”

Her gün 5 bin hastanın bakıldığı, 15 bin kişinin girip çıktığı bir yerde aksaklık olmamasını beklemek hayalperestlik olur. Eleştiriler yapıcı olduğunda önemli. Kurumun değerini düşürmemek lazım kurumlar baki. Kocaeli Üniversitesi Kocaelispor ile bir protokol imzaladı. Öğrenciler Kocaelispor maçlarını ücretsiz izliyor. Ülkede de bir ilk. Bu önümüzdeki yıl Süper Lig’e yükseldiğinde daha fazla ete ve kemiğe bürünecek

30 YILDA DAHA İYİ YERLERE…

İletişim ofisi kurduk. Basın müdürlüğünü İletişim ofisi olarak değiştirdik. Banu Hocayı görevlendirdik. Ödüllerle dolu bir üniversite olmak istiyoruz. Kentle bütünleşme konusunu en iyi şekilde yapacağımıza inanıyorum. Kimseye kusur yazmamaya gayret gösteriyoruz. Türkiye’nin çok önemli bir değeri Kocaeli Üniversitesi. Bu kadar hızla marka olan bir üniversite önümüzdeki 30 yılda daha iyi yerlere gelecektir” dedi.

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK KARİYER FUARI HAZIRLIĞI”

Marmara Kariye Fuarı ile ilgili konuşan Rektör Cantürk, “Bu çok önemli. 10 ilin valisini ve rektörlerini dolaştık. Onları topa sokmak için gayret ediyoruz. Basit bir kariyer fuarı ile tamamlayabildik. Biz 1000 firma ile katılacağız dedik. Biz inanmaya devam edeceğiz. 1000 firmayı tamamlayacağız. 10 yıl boyunca bu kariyer fuarında bahsedebilir. En fazla İzmir’de yapılmış. 650 firma katılmış. Biz Metaverse’te 1 yıl boyunca bu fuarı devam ettireceğiz. Türkiye’de işsizlik ve işçisizlik var. İşçi bulamıyoruz diyenlere siz doğru söylemiyorsunuz, gayret etmiyorsunuz diyeceğiz. Kariyer Fuarına kayıt ile ilgili sponsorluklar koyduk. Biz kendimiz için bir şey istemiyoruz, öğrencilerimiz için istiyoruz. Biz yoğun bir şekilde çalışacağız. Türkiye’deki en büyük Kariyer Fuarını yapalım. Kocaeli Belediyesi gerekli desteği bize veriyor” dedi.