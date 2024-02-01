Arabasında bulunmayanlar yandı: Cezası 32 bin TL!

Araçlarda sahte plakaların önüne geçmek amacıyla da yürürlüğe giren uygulama, yılbaşı itibarıyla tescil ettirilen plakalar için zorunlu oldu. Bu uygulamayla birlikte, karekod uygulaması ile emniyet birimlerinin araç ve sürücü bilgilerine ulaşmasında kolaylık sağlanacak.

Uygulama, kullanımda olan plakaları değil, yılbaşı itibariyle tescil ettirilen tüm plakaları kapsayacak.

Uygulamada, 12 haneli bir seri numarasıyla birlikte işlenecek olan karekodlar sayesinde araçların seri numarası, üretim yeri ve üretim tarihi gibi birçok önemli bilgiye erişilebilecek.

CALIFORNIA'DA YASAL HALE GETİRİLDİ

Amerika Birleşik Devletleri’ne ( ABD) bağlı yaklaşık 40 milyon nüfusa sahip California eyaletinde de 2018 yılında sınırlı sayıda araçla test edilen dijital plaka uygulaması 2022 yılında yasal hale gelmişti.

CEZASI 32 BİN TL

Plakanın okunurluğunu engelleyecek şekilde değiştirilmesi ve sahte plaka kullanımı ciddi para cezalarıyla karşı karşıya. Bu cezalar, plakanın okunurluğunu engelleyecek şekilde değiştirilmesi için 2.647 TL, sahte plaka kullanımı için ise 32.170 TL'ye kadar çıkabiliyor.

EN BÜYÜK AVANTAJ GÜVENLİK

Ekspertiz firması yetkilileri ve galericiler, uygulamayı yerinde bulduklarını belirtti. Oto Ekspertiz firmasının genel koordinatörü Alperen Temizyürek, uygulamanın en büyük avantajının güvenlik kontrolleri olduğunu söyledi.

"EMNİYET ARAÇ VE SÜRÜCÜ BİLGİLERİNE ÇOK KOLAY ULAŞABİLECEK"

Galerici Mutlu Saygın ise ilk karekodlu plakalarını bastırdıklarını söyleyerek, “ Yeni bir araç aldık. Aracın plakası yabancı plakaydı. Emniyetten plakamızı bastırdık. Bastırması gayet kolay, 15 dakika içerisinde teslim aldık. Bu karekod sayesinde emniyet araç ve sürücü bilgilerine çok kolay ulaşabilecek." diye konuştu.