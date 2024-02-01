Umuttepe hastanesinden neden randevu alınamıyor?

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kartepe Park Hotel’de basın mensuplarıyla buluştu. KOÜ’nün Kartepe Derbent’te bulunan uygulama otelinde gerçekleşen buluşmada Rektör Cantürk gazetecilerin sorusu üzerine üniversite hastanesinde randevu alınamaması ile ilgili:

“Bazen hastalarım hocam size randevu alamıyoruz diyor. Rektör olmama rağmen Pazartesi günleri 40’dan fazla hasta bakıyorum. Hasta talebi çok fazla. Sistem merkezli sorun bu. Grip hastası önce aile hekimine müracaat ediyor.

“VATANDAŞTAN KAYNAKLANAN HATALAR VAR”

Verdiği ilacın bir tesir süresi var. İşe yaramadı deyip devlet hastanesine gidiyor. Oradan Kulak Burun Boğaz’a gidiyor. Etti 3 poliklinik. Hemen iyileşmeyince bir SEKA Devlet Hastanesine gidiyor etti 4. Daha sonra özel hastaneye de gidiyor en sonunda üniversiteye gelip asistana geliyor oradan da memnun kalmayıp en sonunda hocaya gözükmek istiyor. Bir grip hastası 7 yere giderse bir grip için randevu nasıl olacak. İnsanlar randevu alıyorlar. Bu kadar bekleyemem deyip özel hastaneye gidiyor ama önceden aldıkları randevusunu iptal etmiyor. Bunlar sadece bizim hatalarımız değil. Sistemden ve vatandaştan kaynaklanan hatalar var. Biz randevuları arttırmış durumdayız. Günlük 2 bin poliklinik varken günlük 4 bin 500’e çıkardık. Nüfus arttı. Hastane sayısı da arttı. Türkiye’deki en güvenilir sağlık kuruluşları Üniversite Hastaneleri” dedi.