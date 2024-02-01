01 Şub 2024 - 13:17- Sağlık G:

Umuttepe hastanesinden neden randevu alınamıyor?

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Cantürk basınla buluşmasında sokak köpekleri ile ilgili olarak “Bunlar sadece bizim hatalarımız değil. Sistemden ve vatandaştan kaynaklanan hatalar var. Biz randevuları arttırmış durumdayız. “dedi.

Cihat Polat
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Umuttepe hastanesinden neden randevu alınamıyor? mask

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer CantürkKartepe Park Hotel’de basın mensuplarıyla buluştu. KOÜ’nün Kartepe Derbent’te bulunan uygulama otelinde gerçekleşen buluşmada Rektör Cantürk gazetecilerin sorusu üzerine üniversite hastanesinde randevu alınamaması ile ilgili:

“Bazen hastalarım hocam size randevu alamıyoruz diyor. Rektör olmama rağmen Pazartesi günleri 40’dan fazla hasta bakıyorum. Hasta talebi çok fazla. Sistem merkezli sorun bu. Grip hastası önce aile hekimine müracaat ediyor.

“VATANDAŞTAN KAYNAKLANAN HATALAR VAR

Verdiği ilacın bir tesir süresi var. İşe yaramadı deyip devlet hastanesine gidiyor. Oradan Kulak Burun Boğaz’a gidiyor. Etti 3 poliklinik. Hemen iyileşmeyince bir SEKA Devlet Hastanesine gidiyor etti 4. Daha sonra özel hastaneye de gidiyor en sonunda üniversiteye gelip asistana geliyor oradan da memnun kalmayıp en sonunda hocaya gözükmek istiyor. Bir grip hastası 7 yere giderse bir grip için randevu nasıl olacak. İnsanlar randevu alıyorlar. Bu kadar bekleyemem deyip özel hastaneye gidiyor ama önceden aldıkları randevusunu iptal etmiyor. Bunlar sadece bizim hatalarımız değil. Sistemden ve vatandaştan kaynaklanan hatalar var. Biz randevuları arttırmış durumdayız. Günlük 2 bin poliklinik varken günlük 4 bin 500’e çıkardık. Nüfus arttı. Hastane sayısı da arttı. Türkiye’deki en güvenilir sağlık kuruluşları Üniversite Hastaneleri” dedi.
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01 Şub 2024 - 13:17 - Sağlık

Mahreç  Cihat Polat

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Yorumlar

(3)
03

Sofi - vay be arkadaş tedavi randevusu alamamanın suçlusu olarak hasta vatandaşı ilan ettiler .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Şubat 13:57
01

Korkuyorum. - Şikayet şikayet şikayet. Çözüm odaklı bir proje yok..Münferit olan bir konu genelleme olarak anlatılmış. Kaç kişi 4 hastaneye birden gider? Elinizde ilk defa randevu talep edip alamamış kaç kişi var bilgisi var mı? Ne kadar üzücü açıklamalar. Dr.sayimiz yetmiyor. Bu da buziibasarisiz olduğumuz algısı yaratıyor diyebiliyor mu? Neyseki kış vakti hamsi mangal zamanı. Baharda da çiçekler açacak arılar uçacak.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Şubat 13:26
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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