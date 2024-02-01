Umuttepe hastanesinden neden randevu alınamıyor?

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kartepe Park Hotel’de basın mensuplarıyla buluştu. KOÜ’nün Kartepe Derbent’te bulunan uygulama otelinde gerçekleşen buluşmada Rektör Cantürk gazetecilerin sorusu üzerine üniversite hastanesinde randevu alınamaması ile ilgili:
“Bazen hastalarım hocam size randevu alamıyoruz diyor. Rektör olmama rağmen Pazartesi günleri 40’dan fazla hasta bakıyorum. Hasta talebi çok fazla. Sistem merkezli sorun bu. Grip hastası önce aile hekimine müracaat ediyor.
“VATANDAŞTAN KAYNAKLANAN HATALAR VAR”
Verdiği ilacın bir tesir süresi var. İşe yaramadı deyip devlet hastanesine gidiyor. Oradan Kulak Burun Boğaz’a gidiyor. Etti 3 poliklinik. Hemen iyileşmeyince bir SEKA Devlet Hastanesine gidiyor etti 4. Daha sonra özel hastaneye de gidiyor en sonunda üniversiteye gelip asistana geliyor oradan da memnun kalmayıp en sonunda hocaya gözükmek istiyor. Bir grip hastası 7 yere giderse bir grip için randevu nasıl olacak. İnsanlar randevu alıyorlar. Bu kadar bekleyemem deyip özel hastaneye gidiyor ama önceden aldıkları randevusunu iptal etmiyor. Bunlar sadece bizim hatalarımız değil. Sistemden ve vatandaştan kaynaklanan hatalar var. Biz randevuları arttırmış durumdayız. Günlük 2 bin poliklinik varken günlük 4 bin 500’e çıkardık. Nüfus arttı. Hastane sayısı da arttı. Türkiye’deki en güvenilir sağlık kuruluşları Üniversite Hastaneleri” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Sofi - vay be arkadaş tedavi randevusu alamamanın suçlusu olarak hasta vatandaşı ilan ettiler .
C. BAYINDIR - Hikaye anlatma! Bu millet aptalmı?
Korkuyorum. - Şikayet şikayet şikayet. Çözüm odaklı bir proje yok..Münferit olan bir konu genelleme olarak anlatılmış. Kaç kişi 4 hastaneye birden gider? Elinizde ilk defa randevu talep edip alamamış kaç kişi var bilgisi var mı? Ne kadar üzücü açıklamalar. Dr.sayimiz yetmiyor. Bu da buziibasarisiz olduğumuz algısı yaratıyor diyebiliyor mu? Neyseki kış vakti hamsi mangal zamanı. Baharda da çiçekler açacak arılar uçacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.