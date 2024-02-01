Gururumuz Ali Mete el üstünde tutuluyor

MİLLİ TAKIMDA YER ALDI

Gölcük Belediyesporlu Ali Mete Dere, Antalya'da düzenlenen Türkiye Küçükler Satranç Turnuvası'nda, 250 satranççı arasında 4. oldu. Ali, Satranç Milli Takımı'nda yer almaya hak kazandı. Gölcük Belediye Başkanı olan adaşı Ali Yıldırım Sezer, küçük ustayı makamında ağırladı. Sezer, “Gururumuz olan Ali Mete Dere'yi, onu yetiştiren öğretmenlerimizi ve ailesini can-ı gönülden tebrik ediyor, milli takımda da üstün başarılar diliyorum” dedi.