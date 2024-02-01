Gururumuz Ali Mete el üstünde tutuluyor

MİLLİ TAKIMDA YER ALDI
Gölcük Belediyesporlu Ali Mete Dere, Antalya'da düzenlenen Türkiye Küçükler Satranç Turnuvası'nda, 250 satranççı arasında 4. oldu. Ali, Satranç Milli Takımı'nda yer almaya hak kazandı. Gölcük Belediye Başkanı olan adaşı Ali Yıldırım Sezer, küçük ustayı makamında ağırladı. Sezer, “Gururumuz olan Ali Mete Dere'yi, onu yetiştiren öğretmenlerimizi ve ailesini can-ı gönülden tebrik ediyor, milli takımda da üstün başarılar diliyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.