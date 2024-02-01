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KOÜ Rektörü Cantürk: "Köpeklerden korkuyoruz!"

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Cantürk basınla buluşmasında sokak köpekleri ile ilgili olarak “Köpeklerden korkuyoruz. Ben de korkuyorum. Başhekim olduğum dönemde de uğraştık”dedi

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
KOÜ Rektörü Cantürk: "Köpeklerden korkuyoruz!" mask

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk Kartepe Park Hotel’de basın mensuplarıyla buluştu. KOÜ’nün Kartepe Derbent’te bulunan uygulama otelinde gerçekleşen buluşmada Rektör Cantürk gazetecilerin sorusu üzerine sokak köpekleri için “Köpeklerden korkuyoruz. Ben de korkuyorum. Başhekim olduğum dönemde de uğraştık. Ses cihazları koymayı denedik. Bizim köpeklerin kulakları işitmiyor. Ses cihazlarına bile tepki vermiyor. Bu sorun, şehirde mahalle aralarında da var. Biz kampüsteki köpek sayısını azaltmak için manevra yaptık. 600 civarında olan köpek sayısını 90’a kadar düşürdük. Biz köpekleri seviyoruz ama insanları daha çok seviyoruz.

“BİZ DE BEKLİYORUZ”

Biz bir şeyler denediğimizde köpek düşmanı rektör olarak ilan edildik. Çocuklarımıza zarar veriyorsa bir çözüm bulmamız gerekiyor. Bunun çözülmesi gerekiyor. Buna bir çare bulalım. Çubuğu elimize alıp kovalamamız ile çözeceğimiz bir sorun değil. Cumhurbaşkanımız bunu batı nasıl çözdü ise biz de çözeceğiz dedi. Biz de bekliyoruz” dedi.
# Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kartepe, var, KOÜ

01 Şub 2024 - 13:32 - Gündem

Mahreç  Cihat Polat

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Yorumlar

(7)
07

Amele - Hükümet elinden geleni yapıyor. Et fiyatları biraz daha yükselirse sokaklarda köpek felan kalmayacak.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Şubat 15:16
06

Izmit Sevdalısı - Hocam hic bir şekilde önlemler alınmıyor . Belediye ve üniversite istese toplanir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Şubat 15:10
04

Vatan - Sokak hayvanları üşüyor, aç diye çığırtkanlık yapan mama lobi ve uzantıları. Üşümesinler aç kalmasınlar barınaklara toplansın denilince neden ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Devlete ısırılan birinin maliyeti ile hayvanlar rahat bakılır.

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 01 Şubat 14:16
03

Tebri̇kler Sayn Cantürk - REFAKATÇİLER ÖGRENCİLER DURAĞA, ARABALARINA GİDEMİYORLAR. GÜZEL SONUDA ÇÖZMEK GEREKTİĞİ KARARINA VARILMASIDA GÜZEL. ISIRILAN İNSAN SAYISINI TAHMİN BİLE EDEMEZSİNİZ. İNANMIYORSANIZ BİR ANKET YAPIN BİNLERCE ISIRILAN VAR.

Yanıtla . 6Beğen . 2Beğenme 01 Şubat 13:56
02

Sofi - vay be arkadaş bir sokak itlerine teslim olmuş belediye iktidar halk.

Yanıtla . 7Beğen . 2Beğenme 01 Şubat 13:56
01

Kocaelican - Herkes dertli. her yer köpek kaynıyor sürüler halinde kimse sokakda güvende değil. Sabaha kadar şehir merkezinde köpek sesinden uyuyamıyoruz. hiç kimse bir şey yapmıyor. Hindistan gibi olduk bizde de köpek kutsal oldu

Yanıtla . 8Beğen . 1Beğenme 01 Şubat 13:45
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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