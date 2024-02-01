KOÜ Rektörü Cantürk: "Köpeklerden korkuyoruz!"

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk Kartepe Park Hotel’de basın mensuplarıyla buluştu. KOÜ’nün Kartepe Derbent’te bulunan uygulama otelinde gerçekleşen buluşmada Rektör Cantürk gazetecilerin sorusu üzerine sokak köpekleri için “Köpeklerden korkuyoruz. Ben de korkuyorum. Başhekim olduğum dönemde de uğraştık. Ses cihazları koymayı denedik. Bizim köpeklerin kulakları işitmiyor. Ses cihazlarına bile tepki vermiyor. Bu sorun, şehirde mahalle aralarında da var. Biz kampüsteki köpek sayısını azaltmak için manevra yaptık. 600 civarında olan köpek sayısını 90’a kadar düşürdük. Biz köpekleri seviyoruz ama insanları daha çok seviyoruz.

“BİZ DE BEKLİYORUZ”

Biz bir şeyler denediğimizde köpek düşmanı rektör olarak ilan edildik. Çocuklarımıza zarar veriyorsa bir çözüm bulmamız gerekiyor. Bunun çözülmesi gerekiyor. Buna bir çare bulalım. Çubuğu elimize alıp kovalamamız ile çözeceğimiz bir sorun değil. Cumhurbaşkanımız bunu batı nasıl çözdü ise biz de çözeceğiz dedi. Biz de bekliyoruz” dedi.