01 Şub 2024 - 13:23- Spor G:

Adana, fünyeyi çektik patlamaya az kaldı!

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig’in 21. haftasında evinde karşılaşacağı Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü; yarın kampa giriyor, maç cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak

İhlas Haber Ajansı
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Adana, fünyeyi çektik patlamaya az kaldı! mask
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Trendyol 1. Lig’in 21. haftasında Kocaelispor, cumartesi günü Adanaspor’u konuk edecek. Yeşil Siyahlılar, 3 Şubat Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak müsabakanın hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam idaresindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden çalışma, dar alan oyunlarıyla tamamlandı.

OĞUZ CEYLAN DA TAKIMA KATILDI

Öte yandan, sakatlığını atlatan Oğuz Ceylan takımla çalıştı. Yeşil-Siyahlılar yarın yapılacak taktik antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayıp kampa girecek. Bu arada Lawal de profesyonel yapılarak kadroya dahil edildi.
# Adanaspor, Kocaelispor

01 Şub 2024 - 13:23 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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