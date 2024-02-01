Adana, fünyeyi çektik patlamaya az kaldı!

Trendyol 1. Lig’in 21. haftasında Kocaelispor, cumartesi günü Adanaspor’u konuk edecek. Yeşil Siyahlılar, 3 Şubat Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak müsabakanın hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam idaresindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden çalışma, dar alan oyunlarıyla tamamlandı.
OĞUZ CEYLAN DA TAKIMA KATILDI
Öte yandan, sakatlığını atlatan Oğuz Ceylan takımla çalıştı. Yeşil-Siyahlılar yarın yapılacak taktik antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayıp kampa girecek. Bu arada Lawal de profesyonel yapılarak kadroya dahil edildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.