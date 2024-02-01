- Ekonomi

Perşembe Pazarı’nda fiyat artışı sürüyor!

İzmit ilçesine bağlı Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde kurulan Perşembe Pazarı'nda son gelen akaryakıt zamlarının ardından ürün fiyatlarındaki artış sürüyor.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Perşembe Pazarı’nda fiyat artışı sürüyor! mask
+9
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit ilçesine bağlı Mehmet Ali Paşa Mahallesi’ndeki Perşembe Pazarı’nda tezgahlardaki ürünlerin fiyat artışı hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşın temel ihtiyaçları arasında yer alan ve sofraların vazgeçilmezi olan sebze ürünlerinin fiyatlarının son gelen akaryakıt zamlarından sonra arttığı görüldü.

İŞTE PERŞEMBE PAZARINDAKİ FİYATLAR

Domates: 40 TL

Salatalık: 40 TL

Biber: 50 TL

Kırmızı Biber: 40 TL

Patates: 25 TL

Soğan: 15 TL

Kıvırcık: 25 TL

Ispanak: 30 TL

Maydanoz: 10 TL

Dolmalık Biber: 50 TL

Nar: 25 TL

2 HAFTA ÖNCEKİ FİYATLAR

Domates: 35 TL

Salatalık: 25 TL

Patates: 17 TL

Soğan: 10 TL

Ispanak: 25 TL

Dolmalık Biber: 35 TL

Nar: 20 TL

Kıvırcık: 20 TL

Biber: 30 TL
# Akaryakıt

01 Şub 2024 - 14:05 - Ekonomi

Mahreç  Aygün Baş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.061.438 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL