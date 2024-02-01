Perşembe Pazarı’nda fiyat artışı sürüyor!

İzmit ilçesine bağlı Mehmet Ali Paşa Mahallesi’ndeki Perşembe Pazarı’nda tezgahlardaki ürünlerin fiyat artışı hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşın temel ihtiyaçları arasında yer alan ve sofraların vazgeçilmezi olan sebze ürünlerinin fiyatlarının son gelen akaryakıt zamlarından sonra arttığı görüldü.
İŞTE PERŞEMBE PAZARINDAKİ FİYATLAR
Domates: 40 TL
Salatalık: 40 TL
Biber: 50 TL
Kırmızı Biber: 40 TL
Patates: 25 TL
Soğan: 15 TL
Kıvırcık: 25 TL
Ispanak: 30 TL
Maydanoz: 10 TL
Dolmalık Biber: 50 TL
Nar: 25 TL
2 HAFTA ÖNCEKİ FİYATLAR
Domates: 35 TL
Salatalık: 25 TL
Patates: 17 TL
Soğan: 10 TL
Ispanak: 25 TL
Dolmalık Biber: 35 TL
Nar: 20 TL
Kıvırcık: 20 TL
Biber: 30 TL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.