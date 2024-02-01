Perşembe Pazarı’nda fiyat artışı sürüyor!

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İzmit ilçesine bağlı Mehmet Ali Paşa Mahallesi’ndeki Perşembe Pazarı’nda tezgahlardaki ürünlerin fiyat artışı hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşın temel ihtiyaçları arasında yer alan ve sofraların vazgeçilmezi olan sebze ürünlerinin fiyatlarının son gelen akaryakıt zamlarından sonra arttığı görüldü.

İŞTE PERŞEMBE PAZARINDAKİ FİYATLAR

Domates: 40 TL

Salatalık: 40 TL

Biber: 50 TL

Kırmızı Biber: 40 TL

Patates: 25 TL

Soğan: 15 TL

Kıvırcık: 25 TL

Ispanak: 30 TL

Maydanoz: 10 TL

Dolmalık Biber: 50 TL

Nar: 25 TL

2 HAFTA ÖNCEKİ FİYATLAR

Domates: 35 TL

Salatalık: 25 TL

Patates: 17 TL

Soğan: 10 TL

Ispanak: 25 TL

Dolmalık Biber: 35 TL

Nar: 20 TL

Kıvırcık: 20 TL

Biber: 30 TL