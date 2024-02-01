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Binicilik Federasyonu kursunu başarıyla bitirenlere sertifikaları verildi

Kocaeli Atlı Spor Kulübünün seyisleri Binicilik Federasyonu kursunu başarıyla bitirdi

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Binicilik Federasyonu kursunu başarıyla bitirenlere sertifikaları verildi mask
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TBF- Türkiye Binicilik Federasyonunın ilk kez düzenlediği kursa katılan Kocaeli Atlı Spor Kulübünün seyisleri Emirhan Yiğit, Umur Zor, Murad Ereshov ve Ozan Özçam teorik ve uygulama olarak yapılan sınavları kazanarak sertifikalarını aldılar. Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Engin Tuncer'in de katıldığı Seyislik kursu sonunda başarılı olan seyislere sertifikaları törenle verildi. Sipahi Ocağı Binicilik Kulübü tesislerinde yapılan kursta Türkiyenin çeşitli yerlerindeki binicilik kulülerinde gelen 35 Seyise At bakımı ve yetiştirilmesi ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Kurs sonunda başarılı olan seyislere sertifikaları Türkiye Binicilik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Yıldız, TBF Genel Sekreteri Bilun Biber, Genel Sekreter yardımcısı Önder Kardeş tarafından verildi.
# türkiye, Spor

01 Şub 2024 - 14:13 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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