Tekrar vergi affı mı geliyor?

Kamuoyunda vergi affı/barışı olarak bilinen, 7440 Sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 31.12.2022 tarihine kadar vergi ve sigorta prim borçları için yapılandırma ( halk dilinde af ancak bu bir af değildir, verginin aslı silinmez, gecikme faizinin bir kısmı silinir, borç taksitlere bölünür)" geldiğini hatırlatan SGK Uzmanı Özgür Erdursun 2024'ün ikinci yarısında bir vergi affı beklediğini duyurdu.
2024'de tekrar bir yapılandırma ihtiyacı doğacağının altını çizen Erdursun sosyal medya üzerinden su paylaşımı yaptı:
"2024'ün ikinci döneminde tekrar yapılandırma yasası çıkar diye düşünüyorum.
Vergide gecikme faizi aylık yüzde 3.5!
Vergisini düzenli ödeyemeyenlerin borçları kar topu gibi büyümeye devam ediyor.
Banka hesapları bloke ediliyor.
Evi arabası varsa E-haciz işlemi yapılıyor.
Geçmiş yıllara göre işyeri kapanışı sayısı daha yüksek oranda artmaya devam ediyor,
Yeni açılan işletme sayısı oranı geçmiş yıllara göre düşüyor.
Ticaret yapmak, işletmenin sürdürülebilirliğini sağlamak zorlaşıyor."
✍️Son olarak 7440 sayılı ''Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'' 31.12.2022 tarihine kadar vergi ve sigorta prim borçları için yapılandırma ( halk dilinde af ancak bu bir af değildir, verginin aslı silinmez, gecikme…
— Özgür Erdursun (@ozgurerdursun) February 1, 2024
Kaynak: CUMHURİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.