01 Şub 2024 - 14:40- Asayiş G:

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'IN KAYINPEDERİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın acı günü. Büyükakın'ın eşi Doç. Dr. Figen Büyükakın’ın babası Burhan Koca 84 yaşında vefat etti. Koca, memleketi Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
BAŞKAN BÜYÜKAKIN'IN KAYINPEDERİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI mask
+5
Haber albümü için resme tıklayın

Koca'nın cenazesi bugün (1 Şubat  2024 Perşembe) Balıkesir Kepsut Çarşı Camisi'nde kılınan öğle namazına müteakip toprağa verildi

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Balıkesir Valisi İsmail UstaoğluAKP Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü ve Cemil Yaman, Eski Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Başkanı Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Körfez Belediye Başkan Aday Adayı Alim Erdemir, Gebze Belediye Başkan Aday Adayı Celal Çelikbilek, AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, DSP Kocaeli İl Başkanı Halim Dedeoğlu, BBP Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, BBP Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengül, AKP Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Kocaeli Sivaslılar Derneği Başkanı Kadir Zortaş katıldı.

# 2024, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus,  AKP Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü ve Cemil Yaman, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, BBP Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü,  Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Gebze Belediye Başkan Aday Adayı Celal Çelikbilek, DSP Kocaeli İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Kocaeli Büyükşehir Başkanı Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, AKP Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, BBP Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengül,  Kocaeli Sivaslılar Derneği Başkanı Kadir Zortaş, Körfez Belediye Başkan Aday Adayı Alim Erdemir, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım,  AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Eski Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, aday, Şahin Talus, Başiskele

01 Şub 2024 - 14:40 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.061.438 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL