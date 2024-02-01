Sertif Gökçe, Yenikent Mahallesi’nde partililerle buluştu

Adaylığı açıklandığı günden bu yana ilçe örgütü ile koordineli şekilde ziyaretlerin devam eden Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Derince Belediye Başkan adayı Sertif Gökçe, ilçe örgütü ile buluşmalara devam ediyor. Başkan adayı Gökçe, bu kez de ilçe örgütünün organizasyonunda Yenikent Mahallesi’ndeki parti üyeleriyle bir araya geldi.

“İNANIN ZAFER ÇOK GÜZEL OLACAK”

Başkan adayı Gökçe; sahada kendisini yalnız bırakmayan, desteğini esirgemeyen ilçe örgütü ile Yenikent’te kalabalık ve coşkulu bir buluşma gerçekleştirdi. Katılımın oldukça yoğun olduğu buluşmada konuşan Gökçe “Birlikte güçlüyüz, heyecanımız dorukta. Zafer yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Birlikte kazanacağız. Derince’miz kazanacak. İnanın zafer çok güzel olacak” dedi.