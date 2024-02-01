- Siyaset

Sertif Gökçe, Yenikent Mahallesi’nde partililerle buluştu

İlçe örgütü ile haftalık toplantılar düzenleyen CHP Derince Belediye Başkan adayı Sertif Gökçe, bu hafta da Yenikent Mahallesi’nde parti üyeleri ile buluştu

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Sertif Gökçe, Yenikent Mahallesi’nde partililerle buluştu mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Adaylığı açıklandığı günden bu yana ilçe örgütü ile koordineli şekilde ziyaretlerin devam eden Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Derince Belediye Başkan adayı Sertif Gökçe, ilçe örgütü ile buluşmalara devam ediyor. Başkan adayı Gökçe, bu kez de ilçe örgütünün organizasyonunda Yenikent Mahallesi’ndeki parti üyeleriyle bir araya geldi.

İNANIN ZAFER ÇOK GÜZEL OLACAK”

Başkan adayı Gökçe; sahada kendisini yalnız bırakmayan, desteğini esirgemeyen ilçe örgütü ile Yenikent’te kalabalık ve coşkulu bir buluşma gerçekleştirdi. Katılımın oldukça yoğun olduğu buluşmada konuşan Gökçe “Birlikte güçlüyüz, heyecanımız dorukta. Zafer yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Birlikte kazanacağız. Derince’miz kazanacak. İnanın zafer çok güzel olacak” dedi.
# CHP Derince Belediye Başkan Adayı Sertif Gökçe, haftalık toplantı, chp, CHP Derince, cumhuriyet

01 Şub 2024 - 15:40 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.061.438 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL