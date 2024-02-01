YRP KOCAELİ 20 BİN ÜYE OLDU!

KOCAELİ’DE 20.000 ÜYEYE ULAŞTIK
Yeniden Refah Partisi Kocaeli'de toplamda 20.000 üyeye ulaştı. Üye sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye genelinde 410.000 üye bandına ulaşan Yeniden Refah Partisinin bu Yükselişi Yerel seçimlerde kazanılacak Zaferin bir nişanesi olarak görülüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.