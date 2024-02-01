01 Şub 2024 - 15:47 - Siyaset

YRP KOCAELİ 20 BİN ÜYE OLDU!

Yeniden Refah Partisi Yerel seçimler sürecinde Tüm Türkiye’de ve Kocaeli’de büyük bir teveccüh görüyor. Vatandaşın ilgili büyük bir hızla yükseliyor. Her gün Türkiye Genelinde binlerce yeni üye geliyor. Belediye Başkan adaylarını vatandaşlar büyük bir samimiyetle kucaklıyor. Vatandaşımız Milli Görüş Belediyeciliğini sabırsızlıkla bekliyor.