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YRP KOCAELİ 20 BİN ÜYE OLDU!

Yeniden Refah Partisi Yerel seçimler sürecinde Tüm Türkiye’de ve Kocaeli’de büyük bir teveccüh görüyor. Vatandaşın ilgili büyük bir hızla yükseliyor. Her gün Türkiye Genelinde binlerce yeni üye geliyor. Belediye Başkan adaylarını vatandaşlar büyük bir samimiyetle kucaklıyor. Vatandaşımız Milli Görüş Belediyeciliğini sabırsızlıkla bekliyor.

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KOCAELİ’DE 20.000 ÜYEYE ULAŞTIK

Yeniden Refah Partisi Kocaeli'de toplamda 20.000 üyeye ulaştı. Üye sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye genelinde 410.000 üye bandına ulaşan Yeniden Refah Partisinin bu Yükselişi Yerel seçimlerde kazanılacak Zaferin bir nişanesi olarak görülüyor.
# türkiye

01 Şub 2024 - 15:47 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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