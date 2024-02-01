Başiskele'de 8851 m² tarla mahkemeden satılık

T.C.KOCAELİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/19 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda özellikleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/19 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İli, Başiskele İlçe, Atakent Mah. 899 Ada, 19 Parsel, taşınmazın tarla vasfında olduğu, 8.851,19 m2, üzeri boş, yola cephesi mevcut, değerli bir taşınmazdır.

İmar Durumu: Tarımsal nitelikli alanda bir kısmınında imar yolunda kaldığı.

Kıymeti : 20.357.737,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 14:50-

Bitiş Tarih ve Saati: 05/03/2024 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 14:50-

Bitiş Tarih ve Saati: 29/03/2024 - 14:50

27/01/2024