01 Şub 2024 - 15:53- Gündem G:

Başiskele'de 8851 m² tarla mahkemeden satılık

Başiskele'de 8851 m² tarla mahkemeden satılık mask

T.C.KOCAELİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/19 SATIŞ
 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda özellikleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/19 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kocaeli İli, Başiskele İlçe, Atakent Mah. 899 Ada, 19 Parsel, taşınmazın tarla vasfında olduğu, 8.851,19 m2, üzeri boş, yola cephesi mevcut, değerli bir taşınmazdır.
İmar Durumu: Tarımsal nitelikli alanda bir kısmınında imar yolunda kaldığı.
Kıymeti : 20.357.737,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 14:50-
Bitiş Tarih ve Saati: 05/03/2024 - 14:50
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 14:50-
Bitiş Tarih ve Saati: 29/03/2024 - 14:50

27/01/2024

01 Şub 2024 - 15:53 - Gündem

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