Başiskele'de 8851 m² tarla mahkemeden satılık

2023/19 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda özellikleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/19 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kocaeli İli, Başiskele İlçe, Atakent Mah. 899 Ada, 19 Parsel, taşınmazın tarla vasfında olduğu, 8.851,19 m2, üzeri boş, yola cephesi mevcut, değerli bir taşınmazdır.
İmar Durumu: Tarımsal nitelikli alanda bir kısmınında imar yolunda kaldığı.
Kıymeti : 20.357.737,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 14:50-
Bitiş Tarih ve Saati: 05/03/2024 - 14:50
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 14:50-
Bitiş Tarih ve Saati: 29/03/2024 - 14:50
27/01/2024
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.