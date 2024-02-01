Kartepe'de 500 m² arsa mahkemeden satılık

2023/47 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/47 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, Ş.Sarımeşe Mah. 469 Ada, 3 Parsel, arsa cinsinde 500m2, üzeri boş, yola cephesi mevcut, ulaşımı kolayı, tüm belediye hizmetlerinden yararlanan bir taşınmazdır.
İmar Durumu: Konut alanı iki kat, taks 0,3 kaks 0,6, Kıymeti 3.375.000,00 TL, KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 14:20-
Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 14:20
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2024 - 14:20-
Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2024 - 14:20
27/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.