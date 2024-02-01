01 Şub 2024 - 15:57- Gündem G:

Kartepe'de 500 m² arsa mahkemeden satılık

Kartepe'de 500 m² arsa mahkemeden satılık mask

T.C.KOCAELİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/47 SATIŞ
 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/47 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, Ş.Sarımeşe Mah. 469 Ada, 3 Parsel, arsa cinsinde 500m2, üzeri boş, yola cephesi mevcut, ulaşımı kolayı, tüm belediye hizmetlerinden yararlanan bir taşınmazdır.
İmar Durumu: Konut alanı iki kat, taks 0,3 kaks 0,6, Kıymeti 3.375.000,00 TL, KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 14:20-
Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 14:20
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2024 - 14:20-
Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2024 - 14:20

27/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

01 Şub 2024 - 15:57 - Gündem

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