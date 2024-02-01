Kartepe'de 500 m² arsa mahkemeden satılık

T.C.KOCAELİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/47 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/47 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, Ş.Sarımeşe Mah. 469 Ada, 3 Parsel, arsa cinsinde 500m2, üzeri boş, yola cephesi mevcut, ulaşımı kolayı, tüm belediye hizmetlerinden yararlanan bir taşınmazdır.

İmar Durumu: Konut alanı iki kat, taks 0,3 kaks 0,6, Kıymeti 3.375.000,00 TL, KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 14:20-

Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2024 - 14:20-

Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2024 - 14:20

27/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.