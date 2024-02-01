Gebzeli taksicilerden eylem!

Gebze'de bir araya gelen yüzlerce taksici taksimetre zammı talep etti, haksız ceza kesildiğini ifade etti ve korsan taksiye karşı daha sert uygulamaların alınması için eylem düzenledi.

Taksiciler konvoy oluşturarak UKOME'nin önüne gitti ve tepkilerini kornalara basarak gösterdi.

Gebze Kirazpınar'da toplanan taksiciler adına Gebze Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Necati Kaya ile Gebze, Darıca, Çayırova, Dilovası Ticari Taksi Emekçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Grubu Başkanı Tekin Yanar konuştu.

"YÜZDE 60 ZAM İSTİYORUZ"

Yüzde 60 zam talep eden Gebze Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Necati Kaya, "Asgari ücret zammının ardından şoför maaşları 30 bin liraya kadar çıktı. Araç masrafları çok arttı, akaryakıt zamları da üstüne gelince esnafın gelirinde değişiklik olmazken giderleri artmaya devam ediyor. Esnaf bir şey kazanamıyor. Yeni durakların kurulmasını ve acil durum butonunun gelmesi istiyoruz. Taksimetre açılışının duraktan olmasını istiyoruz. Korsan taksilere önlem alınmasını istiyoruz. Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) taksilere uygunsuz yere çok fazla ceza kesmesini istemiyoruz" dedi.

"HAKKIMIZI YEMESİNLER"

Gebze, Darıca, Çayırova, Dilovası Ticari Taksi Emekçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Grubu Başkanı Tekin Yanar ise, akaryakıt zamlarından, korsan taksiden ve UKOME'nin uygulamalarından şikayet etti.

" Bugün dizel yakıt kullanan bir şoför para kazanmıyor. Yakıta mı, yetiştirsin, masrafa mı yetiştirsin, para mı kazansın?" diye soran Yanar, "Bütün bunların dışında bir de korsan taksicilerle savaşıyoruz. Üstüne bir de martıTAG çıktı. Şuan taksicilerin işleri zayıf. Neden? Taksicinin bin liraya gittiği yere korsan taksi 500 liraya gidiyor. Onun oradan dönüşü var ama biz İstanbul'a yolcu götürdüğümüzde dönerken yolcu alamıyoruz. Ama korsan öyle değil. Korsanlarla ilgili gerçek bir adım atılması lazım. UKOME suçsuz yere şoförlere ceza kesiyor, yolcu istediği gibi şikayet ediyor yine ceza kesiyor. Bize sormuyorlar, arkamızdan ceza geliyor. Şuan en az UKOME cezası 1.500 lira. Şoför arkadaş bunu nasıl ödesin? Biz UKOME'ye, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine, Ulaştırma Bakanlığı'na sesleniyoruz; bizim beklediğimiz taksimetre zammı derhal yapılsın, haksız ceza kesilmesin. Biz haksızlık istemiyoruz sadece bizim hakkımızı yemesinler" diye konuştu.

Burada yapılan konuşmaların ardından taksilerine binen şoförler, kornalara basarak UKOME binası önüne konvoy oluşturdu.

Kaynak: EVRENSEL