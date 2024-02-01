Pirelli personel alacak

Pirelli Otomobil Lastikleri yeni personeller alacağını Kariyer.net’te yayınladığı iş ilanı ile duyurdu. Pirelli’nin yayınladığı ilanlara göre ünlü lastik fabrikası; Proses Kalitesi Uzmanı (Process Quality Specialist), Endüstriyel Kontrolör (Industrial Controller), Bölge Satış Yöneticisi (Area Sales Executive) ve Uzun Dönemli Stajyer (Long Term Intern ( HR & Marketing) alanlarında personel alımı yapacak. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar başvurularını Kariyer.net üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilecekler.
PROSES KALİTESİ UZMANI İÇİN ARANAN KRİTERLER
Başvuru yapacak vatandaşların sektörde 2-6 yıllık deneyime sahip olması ve iyi derecede İngilizce bilmesi gerekiyor. Eğitim seviyesinin en az lisans mezunu olması gerektiği bu pozisyonda erkek bireyler için askerlik tamamlanmış veya muaf olması isteniyor.
ENDÜSTRİYEL KONTROLÖR İÇİN ARANAN KRİTERLER
Başvuru yapacak vatandaşların sektörde 3-9 yıllık deneyime sahip olması ve iyi derecede İngilizce bilmesi gerekiyor. Eğitim seviyesinin en az lisans mezunu olması gerektiği bu pozisyonda erkek bireyler için askerlik tamamlanmış veya muaf olması isteniyor.
BÖLGE SATIŞ YÖNETİCİSİ İÇİN ARANAN KRİTERLER
Başvuru yapacak vatandaşların sektörde en az 2 yıllık deneyime sahip olması ve iyi derecede İngilizce bilmesi gerekiyor. Eğitim seviyesinin en az lisans mezunu olması gerektiği bu pozisyonda erkek bireyler için askerlik tamamlanmış veya muaf olması isteniyor. Ayrıca bu pozisyona başvuracak adayların kesinlikle B sınıfı ehliyete sahip olması gerekiyor.
UZUN DÖNEMLİ STAJYER İÇİN ARANAN KRİTERLER
Bu pozisyona başvuracak stajyer adaylarının iyi derecede İngilizce bilmesi ve Lisans Öğrencisi olması gerekiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.