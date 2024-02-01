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5 çocuk babası Ali Güzel hayatını kaybetti

Derince Fatih Sultan Mahallesi Çenedere Caddesi adresinde ikamet eden İzmit Orman İşletme Müdürlüğü’nde çalışan Ali Güzel (49) beyin kanaması nedeniyle vefat etti.

Cihat Polat
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01 Şub 2024 - 17:22 - Asayiş

Mahreç  Cihat Polat

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