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Kıbrıs Gazisi İbrahim Erel yaşamını yitirdi

İzmit Gündoğdu Mahallesi Manidar Sokak adresinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi ve SEKA emeklisi İbrahim Erel (70) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti.

Cihat Polat
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Kıbrıs Gazisi İbrahim Erel yaşamını yitirdi mask

İzmit Gündoğdu Mahallesi Manidar Sokak adresinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi ve SEKA emeklisi İbrahim Erel (70) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan İbrahim Erel’in cenazesi Gündoğdu Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gündoğdu Mezarlığında toprağa verildi.
# çocuk

01 Şub 2024 - 17:39 - Asayiş

Mahreç  Cihat Polat

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