Kıbrıs Gazisi İbrahim Erel yaşamını yitirdi

İzmit Gündoğdu Mahallesi Manidar Sokak adresinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi ve SEKA emeklisi İbrahim Erel (70) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan İbrahim Erel’in cenazesi Gündoğdu Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gündoğdu Mezarlığında toprağa verildi.