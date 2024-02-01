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Gebze'de işçilerin rehin alındığı fabrika havadan görüntülendi

Gebze ilçesinde işçilerin rehin alındığı P&G fabrika havadan görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı
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Gebze'de işçilerin rehin alındığı fabrika havadan görüntülendi mask

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde (GOSB) İhsan Dede Caddesi'nde temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren Procter & Gamble (P&G) isimli fabrikada işçiler, henüz kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli tarafından rehin aldı. Olay yerinde ikna çalışmaları sürerken, fabrika havadan görüntülendi.
# tespit

01 Şub 2024 - 18:31 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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