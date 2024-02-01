Mahkemeden Soylu’ya ‘uşak’ kararı: Tazminat ödeyecek

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Baskın Oran’ın, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında açtığı tazminat davasında Yargıtay’ın bozma kararı sonrası başlayan yeniden yargılamada karar açıklandı.

Kısa Dalga’dan Kemal Göktaş’ın haberine göre, davanın bugün Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmasında avukat Oya Aydın, Soylu’nun sözlerinin kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu belirterek tazminat talebini yineledi.

Soylu’nun avukatı Uğur Kızılca ise Soylu’nun açıklamalarının “düşünceyi açıklama hürriyeti” kapsamında olduğunu savunarak “Müvekkilin açıklamaları maddi dayanakları olan davacının sebebiyet verdiği eylem ve davranışlarına karşı bir cevap niteliğindedir” ifadesini kullandı.

Mahkeme, avukat Kızılca’nın esas hakkında beyan vermek üzere süre talebini ‘davayı uzatmaya yönelik’ olarak değerlendirerek reddetti ve kararını açıkladı. Mahkeme, Soylu’nun, 24 Haziran 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte 10 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı iken emekli olan Prof. Dr. Baskın Oran, 23 Haziran 2017’de T24’de yayınlanan “Kürtler üzerine bazı trajikomik deneyler” başlıklı yazısına dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Kendisini ilim adamı diye pazarlamış yazısının her kelimesini alçakça kurgulamış bir uşak Baskın Oran hakkında suç duyurusunda bulunuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine Baskın Oran’ın avukatı Oya Aydın, Soylu hakkında 10 bin TL manevi tazminat talebi istemiyle dava açmıştı. Prof. Dr. Oran ise duruşmada hakime “Ben Soylu’ya ‘Kendisini devlet adamı diye pazarlamış, yazısının her kelimesini alçakça kurgulamış bir uşak Süleyman Soylu’ diye hitap etseydim ne olurdu? Sadece onu düşünerek karar veriniz, yeter” demişti.

Mahkeme, Oran’ın tazminat talebini reddetmiş, karar istinaf mahkemesinde de onanmıştı. Ancak temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi mahkemenin kararını bozmuştu. Dairenin 2’ye karşı 3 oyla aldığı kararda, Soylu’nun sözlerinin kişilik haklarına saldığı niteliğinde olduğu belirtilmiş ve manevi tazminata hükmedilmesi gerektiği kaydedilmişti.

Kaynak: CUMHURİYET