01 Şub 2024 - 19:22- Gündem G:

Staj ve çıraklık mağdurları 'Büyük İstanbul Mitingi'nde buluşacak

Sigortalarının kısa vadeli yatması nedeniyle emeklilikte gecikme yaşayan staj ve çıraklık mağdurları Kartal Meydanı’nda ‘Büyük İstanbul Buluşması’ mitingi düzenleyecek. Kartal Meydanı’nda düzenlenecek ‘Büyük İstanbul Buluşması’ mitingine Türkiye’nin 81 ilinden staj ve çıraklık mağdurlarının katılımı bekleniyor.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Staj ve çıraklık mağdurları 'Büyük İstanbul Mitingi'nde buluşacak mask

Miting ile ilgili olarak Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "SEN YOKSAN ÇOK EKSİĞİZ!” denildi ve şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir.

1986 yılında çıkartılan aday çırak kanunu ile ilgili eksikliği öğreneli henüz 15 yıl oldu. Bizler kendimizi EYT kapsamında sanıyorken EYT’nin çözümü sonrasında kapsam dışı kaldığımızı, zamanında bize verilmesi gereken ve hayati önem taşıyan bir bilgiyi yıllar sonra bir mağduriyetin çözümü sonucu öğrendik.

Büyük Türk Milleti artık bu sorunu görmeli, üç seçimdir verilen sözler tutulmalıdır. Ülkemizin bir hukuk devleti olduğunu, genç yaşta kandırılan çırak ve stajyerlerin E-Devlet’de yazan ilk işe giriş tarihlerinin SGK başlangıcı olarak düzeltilmesi ile hatırlamamız gerekmektedir.

Bu ateşi yakacak olan 1 milletvekilimiz olsa da 50 milletvekili ateşi körükleyip, 650 milletvekilimiz hakkımız olanı vermek için savaştığını gösterecektir.

Bizim bir tek isteğimiz var o da çok net!

Staj ve Çıraklık sürelerimizin SGK başlangıcı olmasıdır. Bu çözüm ile bizim sorunumuz ilelebet son bulacak, ülkemizin ara eleman sorununa doğru ve çok önemli bir adım atılacaktır.

Gelin siz de milletinizden gelen bu çağrıya kulak verin.

3308 Sayılı Kanun Kapsamında fiilen çalışmış sigortalıların, E-Devlet sisteminde görünen "4A Tescil Başlangıç" tarihi; "Hizmete Başlama Tarihi" olarak kabul edilmelidir.

38 yıldır devam eden Staj-Çıraklık Sigortası mağduriyetimizin, hizmete başlama tarihimizin kabulü ile son bulması için verdiğimiz mücadelede ve yürüdüğümüz bu doğru yolda yine sahalardayız.

18 Şubat 2024 Pazar Saat 12.00-15.00 arasında Kartal'da Büyük İstanbul Mitingi düzenliyoruz. Biliyoruz ki haklı davalar her zaman kazanır. Birlikteliğimizin verdiği güçle, cesaretle hiç yılmadan ve mücadeleyi bırakmadan hep birlikte bu davayı kazanacağız. Yine hiçbir ayırım gözetmeksizin tüm mağdur kardeşlerimizi bekliyoruz.

SEN YOKSAN ÇOK EKSİĞİZ!”

# Staj ve çıraklık mağdurları, Büyük İstanbul Mitingi, türkiye, büyük, TÜRK

01 Şub 2024 - 19:22 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.061.438 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Turanoglu - Nöbetçi eylemciler

Kimbilir kimin piyonlugunu yapiyorlar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Şubat 19:54
01

Kürşad Akıncı - Hiç çalışmadan emekli olun. Sonrada ağlarsınız maaş az diye. Bu ülkenin 40 değil 60-65 arası çalışan insanlara ihtiyacı var. Milletvekili emekliliği saçmalığıda kaldırılsın.

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 01 Şubat 19:53

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL