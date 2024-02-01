Staj ve çıraklık mağdurları 'Büyük İstanbul Mitingi'nde buluşacak

Miting ile ilgili olarak Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "SEN YOKSAN ÇOK EKSİĞİZ!” denildi ve şu ifadelere yer verildi:

“ Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir.

1986 yılında çıkartılan aday çırak kanunu ile ilgili eksikliği öğreneli henüz 15 yıl oldu. Bizler kendimizi EYT kapsamında sanıyorken EYT’nin çözümü sonrasında kapsam dışı kaldığımızı, zamanında bize verilmesi gereken ve hayati önem taşıyan bir bilgiyi yıllar sonra bir mağduriyetin çözümü sonucu öğrendik.

Büyük Türk Milleti artık bu sorunu görmeli, üç seçimdir verilen sözler tutulmalıdır. Ülkemizin bir hukuk devleti olduğunu, genç yaşta kandırılan çırak ve stajyerlerin E-Devlet’de yazan ilk işe giriş tarihlerinin SGK başlangıcı olarak düzeltilmesi ile hatırlamamız gerekmektedir.

Bu ateşi yakacak olan 1 milletvekilimiz olsa da 50 milletvekili ateşi körükleyip, 650 milletvekilimiz hakkımız olanı vermek için savaştığını gösterecektir.

Bizim bir tek isteğimiz var o da çok net!

Staj ve Çıraklık sürelerimizin SGK başlangıcı olmasıdır. Bu çözüm ile bizim sorunumuz ilelebet son bulacak, ülkemizin ara eleman sorununa doğru ve çok önemli bir adım atılacaktır.

Gelin siz de milletinizden gelen bu çağrıya kulak verin.

3308 Sayılı Kanun Kapsamında fiilen çalışmış sigortalıların, E-Devlet sisteminde görünen "4A Tescil Başlangıç" tarihi; "Hizmete Başlama Tarihi" olarak kabul edilmelidir.

38 yıldır devam eden Staj-Çıraklık Sigortası mağduriyetimizin, hizmete başlama tarihimizin kabulü ile son bulması için verdiğimiz mücadelede ve yürüdüğümüz bu doğru yolda yine sahalardayız.

18 Şubat 2024 Pazar Saat 12.00-15.00 arasında Kartal'da Büyük İstanbul Mitingi düzenliyoruz. Biliyoruz ki haklı davalar her zaman kazanır. Birlikteliğimizin verdiği güçle, cesaretle hiç yılmadan ve mücadeleyi bırakmadan hep birlikte bu davayı kazanacağız. Yine hiçbir ayırım gözetmeksizin tüm mağdur kardeşlerimizi bekliyoruz.

SEN YOKSAN ÇOK EKSİĞİZ!”