Emlak piyasasında yeni bir gelişme yaşandı!

Ocak raporu paylaşıldı

Sektör temsilcilerine göre konut piyasasındaki dalgalanmanın sebebi dolar kuru, deprem ve pandemi olarak değerlendirildi. Bahçeşehir Üniversitesi’ne konuyu toplumsal araştırmalar merkezi iş birliği için hazırlanan ocak raporunda kiralık ve satılık konut piyasası üzerindeki değişimler tek tek incelendi. Rapor kapsamında reel satış fiyatlarındaki düşüşün altı aylık süre içinde devam ettiği gözlemlendi. Gerçek fiyatların düşmesine bağlı olarak gerçek fiyatlardaki yıllık artış oranı ülkelerinin %2 Ankara’da %12.9, İstanbul’da daha %6.1 olduğu belirlendi. Ortalama olarak konutların metrekare fiyatı aralık ayı itibarıyla İstanbul için 36.111 TL olurken Ankara’da 19.608 TL’ye kadar çıktı. Bu tutarı İzmir’de 29.404 TL şeklinde belirlendi.

Gayrimenkul uzmanı açıkladı

Gayrimenkul uzmanları piyasa ile ilgili gelişmeleri paylaştı. Gayrimenkul uzmanları, %20 oranın içerisine bir düşüş yaşandığını söyleyerek piyasadaki gayrimenkul rakamlarını çok şişkin olduğunu bu dönemde de bu şişliğin yerinde bir şekilde olduğu belirtildi. Fazla şişirilmiş olan rakamların şu anda normal seviyede seyrettiği paylaşıldı. Bunların piyasa şartları ile ilgili değil maalesef bireysel olarak şişirilmiş rakamlar olduğu belirtildi.

Müteahhitler zor durumda kaldı

Yapılacak olan projeler içerisinde müteahhitlerin çok büyük zorluklar içinde olduğu belirtildi. İnşaat maliyetlerin çok yüksek olmasıyla birlikte konut fiyatlarının da yükselmesi gündeme geldi. Yabancı yatırımların da çok rağbet görüp konutu yatırım aracı şeklinde görmeleri sebepli rakamların şişirildiği paylaşıldı. Geçtiğimiz dönemde şişirilen fiyatların içinde bulunduğumuz dönem içerisinde gerçek değeri içine inmeye başladığı paylaşıldı.

Konut satışlarının durması fiyatların düşmesini etkiledi. İhtiyacı olup da mecbur ev almak zorunda kalanların dışında kimsenin evi olmadığı belirtildi. Artık yatırım amaçlı ev alınmadığı gündeme geldi. Yüklü parası olanların mevduat faizlerine yöneldiği belirtildi.

Kaynak: PARA DURUMU