İYİ Parti Kartepe'de aday Tamyüksel mi?

Aday açıklama noktasında pek çok partiden hızlı hareket eden İYİ Partililer, Gebze, Darıca, Dilovası, Körfez, Kandıra, Gölcük ve Karamürsel adaylarını İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in TBMM Grup Toplantısında duyurmuştu.

İzmit ve Derince’de ne yapacağı merak edilen İYİ Parti'nin İzmit Adayı için Başkan Acur yaptığı açıklamada 3’üncü sıra Kocaeli Milletvekili Adayları Av. Mehmet Kamil Şirin’in İzmit adaylığı için "İzmit’te Kamil Şirin’in adaylığı yüzde 99. Genel merkezden haber bekliyoruz. Yarın parti grup toplantısına çağrıldığımızda adayımızı duyuracağız" dedi.

Kartepe'de Tamyüksel aday!

İlçelerdeki adaylar teker teker açıklanırken Kartepe adayının hiç tartışılmaması dikkat çekmişti. Kartepe’deki bu sessizliğin ardından, İlçe Başkanlığı döneminde pek çok partiyle arasını iyi tutan ve siyaset üstü ilişkiler geliştiren CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk’e İYİ Parti’den bir destek gelip gelmeyeceği merak edildi. Göstermelik adayla yola çıkıp örtülü işbirliği yapıp yapmayacakları kafalarda soru işareti uyandıran İYİ Partililerin, 2019 yerel seçimlerinde AKP’nin kalesi olan ilçede seçime az bir süre kala kimi aday göstereceği merakla bekleniyordu.

İYİ Parti Kulislerinden alınan bilgiye göre; İYİ Parti, AKP’nin kalesi olan Kartepe'de mevcut ilçe başkanı Haluk Tamyüksel'i aday gösterecek. Ayrıca kulislerde "Haluk Tamyüksel'in ilçe başkanı olarak her ne kadar muhalefet etmek adına bazı açıklamalarda bulunsa da, Kartepe'yi kazanmak adına etkili olamayacağı, gizli ittifak'ın söz konusu olduğu" da konuşuluyor.

Haluk Tamyüksel kimdir?

1983 İzmit doğumlu. İlk ve orta öğrenimimi İzmit’te Kocaeli Anadolu Lisesinde, yükseköğrenimini Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünde tamamladı. Ülkü ocaklarında yetişti. 2005-2007 yılları arasında Demokrat Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı, 2007’de İzmir Genç Siyasetçiler Birliği Başkanlığı yaptı. 2009’da MHP’den İzmir’de belediye meclis üyesi adayı oldu. 2011’den bu yana Kocaeli’ye ikamet ediyor. Konak Emlak & İnşaat firmasının sahibi. 2014’ten itibaren Kars Ardahan Iğdır Sanayici ve İşadamları Derneği yöneticiliği yaptı. Geçen dönemde Ahmet Pekin’le birlikte Kocaeli Emlakçılar Odası denetim kurulu üyeliği yaptı.