Spotify abonelik ücretlerine zam

2024’ün zam haberleri gelmeye devam ediyor. Netflix zammından sonra şimdi de Spotify'dan bir zam haberi geliyor.
Bugün itibariyle daha önce aylık 39,99 TL olan “Premium Bireysel” abonelik paketi 59,99 TL, 54,99 TL olan aylık “Premium Duo” paketi 79,99 TL, daha önce 64,99 TL olan aylık “Premium Aile” paketi 99,99 TL olarak yenilendi.
Öğrenci paketi ise 21,99 TL’den 32,99 TL‘ye çıkarıldı.
Spotify CEO'su Daniel Ek daha önce de işgücünün yüzde 17’sini işten çıkarma kararı aldığını açıklamıştı.
Kaynak: SÖZCÜ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.