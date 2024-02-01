- Ekonomi

Spotify abonelik ücretlerine zam

Netflix zammından sonra şimdi de Spotify... Spotify Türkiye abonelik ücretlerine zam geldi.

Spotify abonelik ücretlerine zam mask

2024’ün zam haberleri gelmeye devam ediyor. Netflix zammından sonra şimdi de Spotify'dan bir zam haberi geliyor.

Bugün itibariyle daha önce aylık 39,99 TL olan “Premium Bireysel” abonelik paketi 59,99 TL, 54,99 TL olan aylık “Premium Duo” paketi 79,99 TL, daha önce 64,99 TL olan aylık “Premium Aile” paketi 99,99 TL olarak yenilendi.

Öğrenci paketi ise 21,99 TL’den 32,99 TL‘ye çıkarıldı.

Spotify CEO'su Daniel Ek daha önce de işgücünün yüzde 17’sini işten çıkarma kararı aldığını açıklamıştı.

Kaynak: SÖZCÜ
# 2024, Zam

01 Şub 2024 - 20:24 - Ekonomi

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