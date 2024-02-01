TBMM lokantasındaki fiyatlar yine gündem oldu!

YÜKSEK MAAŞLARA RAĞMEN ŞAŞIRTAN FİYATLAR

Milletvekillerinin emekli ve vekil olarak toplamda 230 bin TL'ye ulaşan maaşlarına rağmen, Meclis lokantasındaki yemek fiyatları dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan adisyon fotoğrafı, vatandaşların tepkisini çekti. "Millet bu fiyata kola içemiyor" ve "Meclis lokantası asli olan halka açılsın" gibi yorumlar, fiyatların tartışılmasına neden oldu

DİKKAT ÇEKEN YEMEK ÇEŞİTLERİ

Fotoğrafta yer alan bilgilere göre, TBMM Lokantasında sunulan yemekler arasında Dana Kavurmalı Pilav 42 TL, Fıstıklı Tel Kadayıf 32 TL, Ton Balıklı Salata 45 TL, Zeytinyağlı Humus 12 TL ve küver ücreti olan 10 TL ile birlikte toplamda 141 TL ödeniyor. Bu yüksek fiyatlar, milletvekillerinin yemek alışkanlıklarını gündeme taşıdı.