TBMM lokantasındaki fiyatlar yine gündem oldu!

YÜKSEK MAAŞLARA RAĞMEN ŞAŞIRTAN FİYATLAR
Milletvekillerinin emekli ve vekil olarak toplamda 230 bin TL'ye ulaşan maaşlarına rağmen, Meclis lokantasındaki yemek fiyatları dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan adisyon fotoğrafı, vatandaşların tepkisini çekti. "Millet bu fiyata kola içemiyor" ve "Meclis lokantası asli olan halka açılsın" gibi yorumlar, fiyatların tartışılmasına neden oldu
DİKKAT ÇEKEN YEMEK ÇEŞİTLERİ
Fotoğrafta yer alan bilgilere göre, TBMM Lokantasında sunulan yemekler arasında Dana Kavurmalı Pilav 42 TL, Fıstıklı Tel Kadayıf 32 TL, Ton Balıklı Salata 45 TL, Zeytinyağlı Humus 12 TL ve küver ücreti olan 10 TL ile birlikte toplamda 141 TL ödeniyor. Bu yüksek fiyatlar, milletvekillerinin yemek alışkanlıklarını gündeme taşıdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Deri̇nce'li̇m - Aldıkları maaşda haram zıkkım olsun inşaAllah
5 yılda toplam kaç ay çalışıp da emekli oluyorlar hemide süperinden
Biz 1 tane lahmacuna 60 tl veriyoruz,son yemeğiniz olsun sizin
Eyt - BENİM PARAMLA KRALLIK SÜRENLERİN BOĞAZINDA KALSIN.BEN AÇKEN BUNLAR ET YEMEĞİNİ 42 TL YE YİYOR.ALDIKLARI MAAŞLAR HARİÇ.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.