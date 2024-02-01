Sağlık Bakanlığından kronik hastalara müjde gibi haber geldi

İlaç süreleri bir kez daha uzatıldı

Kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için Sağlık Bakanlığı, raporlu ilaçlara sahip olan vatandaşlar için önemli bir açıklama yapıldı ve hastanelerde bulunan aşırı yüksek olan yoğunluğu azaltmak ve kronik hastaların yaşadığı mağduriyetini en aza indirebilmek için ilaç bildirim sürelerini bir defa daha uzattılar. Sağlık Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de açıklanan bu yeni kararına göre, kronik hastaların kullandığı ilaç raporları haziran ayı tarihine kadar yenileme zorunluluğu bulunamayacak.

Bir dönemi pandemi ile geçirdiğimiz koronavirüs salgını süreci içerisinde alınan tedbirler kapsamında, kronik hastalığı bulunan hastalara yönelik ilaç beyanlarını uzatmak için, Sağlık Bakanlığı'nın hastanelerdeki yoğunluğu ve hastaların tedavi göremem sorununu azaltma ve bu özel hasta gruplarını koruma hedefine hizmet etmektedir. Resmi Gazete tarafından yayınlanan karar sebebi ile 1 Ocak 2020 tarihi sonrası ile yenilenmekte olan sağlık sertifikaları 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olamayacağını ifade etmişlerdi. Bu kapsam içerisinde, henüz herhangi bir yenilenme olmayan ya da uzatılması gerekmekte olan raporları ile daha fazla kalması ve sağlık hizmetleri açısından yoğunluğun azaltılabilmesi için mevsimsel olarak koşulların da etkisi ile bu yeni açıklamalar yapıldı.

Son geçerlilik tarihi nedir?

Sağlık Bakanlığı aldığı yeni karar ile ilaç bildirim sürelerinin uzatılarak yeni alınan karar ile birlikte, vatandaşlara yaşatılan kolaylıklar arttırılmayı amaçlıyorlar. Raporlu ilaç kullanan kronik hastaların 30 Haziran 2024 tarihi dahil sonuna kadar ilaç raporlarının geçerli olacağı duyuruldu ve bakanlık süresi dolmakta olan sağlık belgeleri bulunan hastalar için yeniden düzenlenen raporların da aynı şekilde açıklanan tarih itibariyle geçerliliklerini devam edeceği belirtti.

Kaynak: PARA DURUMU