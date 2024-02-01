Taşınma oranı en fazla olan yerler açıklandı: Kocaeli kaçıncı sırada yer aldı?

Dijital asistanlık hizmeti sunan yönetim yazılımı Apsiyon tarafından paylaşılan verilere göre; ısıtma, soğutma ve demirbaş gibi unsurların dikkate alındığı durumda, apartman ve site aidatlarının 2022'ye göre %97 oranında yükseldiği görüldü. Apsiyon'un bir yıllık veri analizi, konut piyasasının yönetim boyutuna ışık tutarak, 22 binden fazla apartman ve site, 1.5 milyon konut ve 3.5 milyon kişi tarafından kullanılan Apsiyon'un gözlemlerine dayanıyor.

Aidat ortalaması en yüksek il Muğla

Daire başına düşen aidat ortalaması açısından en yüksek il Muğla oldu, 2.607 TL ile. Muğla'yı sırasıyla İstanbul (2.483 TL), Ankara (1.743 TL), İzmir (1.512 TL) ve Gaziantep (1.456 TL) izledi. En düşük aidat ortalamasına sahip il ise 228 TL ile Kırklareli oldu. Onu sırasıyla Düzce (309 TL), Aksaray (316 TL), Uşak (354 TL) ve Kayseri (375 TL) takip etti.

Aidat tahsilat skoru açısından en yüksek beş şehir sırasıyla Van (%98,72), Kırşehir (%97,96), Kastamonu (%97,92), Giresun (%97,74) ve Çanakkale (%97,58) olarak belirlendi. İstanbul'da ise en yüksek aidat skorları Tuzla (%98,00), Kadıköy (%97,90), Arnavutköy (%97,77), Zeytinburnu (%97,72) ve Ataşehir (%97,69) ilçelerine aitti.

İstanbul'da Beşiktaş aidat ortalamasında ilk sırada

İstanbul'un ilçelerine dair verilere göre, Beşiktaş (5.635 TL) daire başına düşen aidat ortalamasında ilk sırada yer aldı. Beşiktaş'ı Şişli, Sarıyer, Zeytinburnu ve Bahçelievler takip etti. Aidat borcunu en düzenli ödeyen ilçeler ise Tuzla, Kadıköy, Arnavutköy, Zeytinburnu ve Ataşehir olarak sıralandı.

Taşınma oranı en fazla olan yerler arasında Kocaeli 4.sırada

Ziyaretçi kayıtlarına göre, kullanıcılar evlerinde 15 milyondan fazla misafir ağırlarken, İstanbul'da en fazla taşınma Esenyurt, Maltepe, Küçükçekmece, Pendik ve Kadıköy ilçelerinde gerçekleşti. Taşınma oranının en yüksek olduğu iller ise sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa olarak belirlendi. İzmir'de Çeşme (3.761 TL) daire başına düşen aidat ortalamasında en yüksek ilçe olarak öne çıkarken, Ankara'da ise Çankaya (2.730 TL) rekor seviyede aidat ortalamasına sahipti. Çankaya'yı Gölbaşı, Akyurt, Yenimahalle ve Kazan izledi.