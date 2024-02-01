01 Şub 2024 - 22:59- Gündem G:

Bünyamin Çiftçi ile ilgili skandal iddia!

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin depremzedeler için gelen malzemeleri seçimde kullanmak için depoda tuttuğu iddia edildi

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Bünyamin Çiftçi ile ilgili skandal iddia! mask
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Bugün sosyal medyada yayınlanan bir paylaşımda Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin depremzedeler için gelen malzemeleri bir depoda seçim döneminde Çayırovalı'lara dağıtmak için tuttuğu iddia edildi. Yaklaşık 5 saat önce öne sürülen iddiaya ilişkin Başkan Çiftçi hala sessizliğini koruyor.

TARİHİ GEÇMİŞ

Yakın Tarih isimli hesaptan yapılan iddia da ''Kocaeli Çayırova Belediyesi Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin, depremzedeler için toplanan yardımları seçim kampanyası olarak vatandaşa dağıtmak için depoda tuttuğu, tarihi geçmiş ve kurtlanan çoğu ürünü dağıttığı iddia edildi.'' denildi

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01 Şub 2024 - 22:59 - Gündem

Mahreç  Cihat Polat

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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İzmi̇tli̇ - Yaparsa akp li belediye başkanı yapar böyle mide bulandıran işleri.ne bekliyorsunuz bu ve bunun gibilerden yazık ülkeme.bunların elinde oyuncak olduk.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Şubat 23:39

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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