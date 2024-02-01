Bünyamin Çiftçi ile ilgili skandal iddia!

Bugün sosyal medyada yayınlanan bir paylaşımda Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin depremzedeler için gelen malzemeleri bir depoda seçim döneminde Çayırovalı'lara dağıtmak için tuttuğu iddia edildi. Yaklaşık 5 saat önce öne sürülen iddiaya ilişkin Başkan Çiftçi hala sessizliğini koruyor.

TARİHİ GEÇMİŞ

Yakın Tarih isimli hesaptan yapılan iddia da ''Kocaeli Çayırova Belediyesi Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin, depremzedeler için toplanan yardımları seçim kampanyası olarak vatandaşa dağıtmak için depoda tuttuğu, tarihi geçmiş ve kurtlanan çoğu ürünü dağıttığı iddia edildi.'' denildi