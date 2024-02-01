Bünyamin Çiftçi ile ilgili skandal iddia!

Bugün sosyal medyada yayınlanan bir paylaşımda Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin depremzedeler için gelen malzemeleri bir depoda seçim döneminde Çayırovalı'lara dağıtmak için tuttuğu iddia edildi. Yaklaşık 5 saat önce öne sürülen iddiaya ilişkin Başkan Çiftçi hala sessizliğini koruyor.
TARİHİ GEÇMİŞ
Yakın Tarih isimli hesaptan yapılan iddia da ''Kocaeli Çayırova Belediyesi Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin, depremzedeler için toplanan yardımları seçim kampanyası olarak vatandaşa dağıtmak için depoda tuttuğu, tarihi geçmiş ve kurtlanan çoğu ürünü dağıttığı iddia edildi.'' denildi
Kocaeli Çayırova Belediyesi Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin, depremzedeler için toplanan yardımları seçim kampanyası olarak vatandaşa dağıtmak için depoda tuttuğu, tarihi geçmiş ve kurtlanan çoğu ürünü dağıttığı iddia edildi. pic.twitter.com/4fJrEHVgjk
— Yakın Plan (@yakinplann) February 1, 2024
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmi̇tli̇ - Yaparsa akp li belediye başkanı yapar böyle mide bulandıran işleri.ne bekliyorsunuz bu ve bunun gibilerden yazık ülkeme.bunların elinde oyuncak olduk.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.