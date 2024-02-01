01 Şub 2024 - 23:04 - Gündem

DİKKAT! Kocaeli'de yarın yağmur var!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli yarın Yağmurlu, sıcaklık ise 11 derece olacağı tahmin ediliyor.