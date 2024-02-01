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DİKKAT! Kocaeli'de yarın yağmur var!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli yarın Yağmurlu, sıcaklık ise 11 derece olacağı tahmin ediliyor.

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DİKKAT! Kocaeli'de yarın yağmur var! mask

KOCAELİ'DE HAVA NASIL OLACAK?

SaatSıcaklık (°C)Hissedilen Sıcaklık (°C)Nem (%)Ort. Rüzgar Hızı (km/sa)Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
CUMA24.00 - 03.00339517
CUMA03.00 - 06.00229518
CUMA06.00 - 09.00339319
CUMA09.00 - 12.0099681127
CUMA12.00 - 15.001111641330
CUMA15.00 - 18.009974628
CUMA18.00 - 21.008886415
CUMA21.00 - 24.008891410
# Hava durumu, Kocaeli, Kocaeli hava durumu, yağmurlu, dikkat, Hava

01 Şub 2024 - 23:04 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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