AKP'de aday tanıtımı için geri sayım!

HİÇBİR ZAMAN KUMAR OYNAMADIK

AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, cumartesi günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde saat 12.00’de gerçekleşecek İlçe Belediye Başkanları Aday Tanıtım Programı ile ilgili hazırlıkları yerinde inceledi. Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un da katılacağı programla ilgili konuşan Talus, şunları söyledi:

“Mayıs ayındaki Genel Seçimde gördük. Muhalefet gizli ittifaklarla milletimizin geleceği üzerine kumar masası kurduklarını itiraf etti. Cumhur İttifakı olarak milletimizi hiçbir zaman kumar masasına mahkum etmedik. Her seçimi önemsedik, her seçimi ülkemizin geleceği için bir dönüm noktası kabul ettik. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi de bu açıdan bizce çok ama çok önemlidir.”

YİRMİ YILDA BÜYÜDÜK, GELİŞTİK

“Milletimiz geçtiğimiz mayıs ayında tercihini yaptı. Ülkemizi, Türkiye Yüzyılı’na taşıma emanetini Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı’na teslim etti. Bu emaneti hiçbir zaman şahsi şöhretler için, milletimize efendilik yapmak için bir güç olarak görmedik. Tam tersine Milletimize hizmetkar olma, ülkemizi aydınlık yarınlara taşıma fırsatı olarak gördük. Çok şükür, son 20 yılda yapılan eser ve hizmetlerle hem şehirlerimiz, hem de ülkemiz çok önemli mesafe kaydetti. Büyüdü, gelişti, daha modern hale geldi.”

SIRADA İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI VAR

“Şimdi Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını, Türkiye Yüzyılı yapmak için aldığımız yetkinin devamı olarak, şehirlerimizde de bu uyumu sağlamak, şehirlerimizi de Türkiye Yüzyılına hazır hale getirmek istiyoruz. Bunun için ilk aşamada Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızı ilan ettik. Geçtiğimiz beş yılda tevazu, gayret ve samimiyet ile milletimizin gönlünde yer edinen Başkanımız Tahir Büyükakın’ı, bizzat Cumhurbaşkanımız yeniden aday olarak ilan etti. Şimdi sırada ilçe belediye başkan adaylarımız bulunuyor.”

ŞÖHRETİ DEĞİL, ŞEHRİNİ DÜŞÜNEN

“AK Parti’de, Cumhur İttifakı’nda koltuk sevdası yoktur. Hırsı boyunu aşanları bu çatı altında göremezsiniz. Burada millete hizmet sevdası vardır. Her bir arkadaşımıza da bu hususta güvenimiz tamdır. Büyük bir titizlik ve geniş çaplı çalışmayla adaylarımız belirlendi ve hep birlikte isimlerini açıklayacağız. İnanıyorum ki, öyle bir başlangıç yapacağız ki, milletimizin geleceği ile kumar oynamaya kalkanlara daha başlamadan gereken mesajı vereceğiz. Şöhreti değil, şehrini düşünen, gerçek belediyecilik için çok çalışmaya hazırız, kararlıyız. Milletimize güveniyoruz”.