Rehin alınan vatandaşların yakınlarının bekleyişi sürüyor

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) İhsan Dede Caddesi'ndeki Procter & Gamble (P&G) isimli fabrikada bugün saat 14.40 sıralarında başlayan rehine krizi devam ediyor. Aralarında kadınların da bulunduğu 7 fabrika işçisi İbrahim Y. isimli şahıs tarafından rehin tutuluyor. İşçilerin yakınları da saatlerdir fabrika çevresinde bekliyor, onlardan gelecek iyi bir haberi bekliyor. İbrahim Y. ise zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyor. Şahsın yaklaşık 3 saat önce yaptığı bir paylaşımda, "Bu saatten sonra sevdiklerimin yapacağı tek şey, benim için Filistin'e dua etmek gibi dua etmektir" dediği, bir sonraki paylaşımında ise, "Kimsenin söylediğinin umurumda olmadığının farkındasındır umarım. İster deli, ister terörist, isterse hain olsun o kapının açılacağına inanmışım ben" ifadelerini kullandığı görüldü.
Fabrika duvarına da "Kapılar açılacak Gazze için ya musalla ya ölüm" yazdığı bilinen İbrahim Y.'nin, bu eylemi de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yaptığı iddia ediliyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.