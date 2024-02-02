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Sakaryaspor, Samed Onur’u transfer etti

Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Fatih Karagümrük forması giyen Samed Onur’u transfer etti.

İhlas Haber Ajansı
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Sakaryaspor, Samed Onur’u transfer etti mask

Sakaryaspor son olarak Fatih Karagümrük forması giyen Samed Onur ile sözleşme imzaladı. Yeşil-siyahlıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Son olarak Fatih Karagümrük forması giyen futbolcu Samed Onur ile sözleşme imzaladık" denildi.
# medya

02 Şub 2024 - 00:17 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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