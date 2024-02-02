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Şubat celp dönemi askerlik yerleri açıklandı

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Şubat/Mart ve Nisan 2024 dönemi askerlik yerlerinin açıklandığını duyurdu.

Şubat celp dönemi askerlik yerleri açıklandı mask
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MSB'nin paylaşımında, "Şubat/Mart ve Nisan 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır" denildi.

Kaynak: T24
# 2024

02 Şub 2024 - 00:36 - Gündem

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