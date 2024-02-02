Ocak ayında Kocaeli'de neler oldu?

Sarıkamış yolunda otobüs kaza yaptı

Sarıkamış Şehitleri’ni anma etkinliğine katılmak için Sarıkamış’a giden vatandaşları taşıyan otobüs kaza yaptı. Kazada otobüs şoförü Ömer Urağ ve Faruk Akbulak adlı vatandaş yaşamını yitirirken, 2’si ağır olmak üzere 8 kişi de yaralandı.

İzmit'te araç kiralama devri sona erdi

Göreve geldiği günden bu yana tasarrufa dikkat çeken İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit’i araç kiralama israfından kurtararak toplamda 216 hizmet aracını İzmit halkına kazandırdı. Hürriyet, “Rant belediyeciliğini bitirdik, İzmit’te araç kiralamalarına son verdik” dedi.

CHP’de iki ilçede ön seçim yapıldı

CHP İzmit ve Körfez’de dün ön seçim heyecanı yaşandı. İzmit’te seçimi Fatma Kaplan Hürriyet, Körfez’de de Tayfun Balıkçı kazandı. Her ikisi de bütün sandıkları önde tamamladı.

‘Uğur’lar ölmez!

Gazeteci yazar Uğur Mumcu katledilişinin 31. yıl dönümünde dün İzmit’te anıldı. Açıklamanın ardından Uğur Mumcu büstünün önüne karanfiller bırakıldı.

‘Uğur’lar ölmez!

Gazeteci yazar Uğur Mumcu katledilişinin 31. yıl dönümünde dün İzmit’te anıldı. Açıklamanın ardından Uğur Mumcu büstünün önüne karanfiller bırakıldı.

Kocaelispor’a ceza yağdı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Manisa FK maçıyla ilgili Kocaelispor’a 220 bin TL, hakemler aleyhine yaptığı konuşmalardan dolayı Kulüp Başkanı Engin Koyun’a 200 bin TL, yöneticiler Tuncay Arıcan’a 19.500 TL, Ömür Öztürk’e de 39 bin TL ceza verdi.

Deniz Mahallesi’nin ihalesi 15 Mart’ta

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince Deniz Mahallesi’nde devam eden kentsel dönüşüm projesinin ihalesinin 15 Mart’ta yapılacağını açıkladı.

Çenesuyu ödül aldı

Derince Belediyesi’nin iştiraklerinden Çenesuyu, çok sayıda marka ve kuruluşun katıldığı 2023 Başarı ve Kariyer Ödülleri’nde Yılın Doğal Kaynak Suyu Markası ödülünü kazandı. Çenesuyu adına Yılın Doğal Kaynak Suyu Markası ödülünü alan Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar aldı.

Kuzenler feci kazada can verdi

Başiskele ovacık MahallesiD-100 kara yolu yan yol ışıklar mevkiinde meydana gelen kazada İbrahim Uyanık'ın (19) kullandığı otomobil bariyerlere çarptı. Kazada Uyanık ve ön koltukta oturan kuzeni Abdullah Yabar (16) hayatını kaybetti. Gençlerin Kartepe’de ikamet ettikleri öğrenildi.

Darıca Belediyesi genelgeyi takmadı

Tasarruf genelgesine uymayan AKP’li Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın, seçim öncesi 8 milyon liralık hediyelik ürün satın aldığı öğrenildi.

Lastik-İş’ten işverene 200 TL göndermesi!

“2009 yılında 200 lira ile 129 dolar alınırken, şimdi 6-7 dolar alınabiliyor” diyen Lastik-İş Sendika Genel Başkanı Aladdin Sarı, işverenden bu mantık çerçevesinde zam istediklerini söyledi.

Şehir Hastanesine başhekim atandı

Kocaeli Şehir Hastanesi’nin başhekimliğine, Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzman doktorlarından Doç. Dr. Bahri Elmas atandı.

Basın Onur Günü kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk’ün 16 Ocak 1923 yılında İzmit’te basın toplantısı yapmasının 101. yıl dönümü için tören düzenlendi.

SEDAŞ YOLA GELDİ!

İlimizdeki elektrik kesintilerinden dolayı hedef haline gelen SEDAŞ, 2024 yılında şebeke tesis faaliyetleri için Kocaeli’nin tamamında toplam 74 yatırım projesini hayata geçirecek. SEDAŞ, 3 milyar liralık yatırım yapacak.

İzmit'te taşımalı seçmen skandalı!

İzmit Arpalık İhsaniye Köyü başta olmak üzere civardaki köylere dışarıdan getirilen kişilerin yerleştirildiği, bu kişilere seçimde oy kullandırılacağı öğrenildi.

CHP’de Nail Çiler adaylıktan çekildi

CHP Genel Merkezi tarafından Gebze Belediye Başkan adayı yapılan milletvekili Nail Çiler, genel başkan Özgür Özel ile görüşerek, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

CHP’de Memiş başvurusunu çekti

CHP Kandıra İlçe Örgütü’nde tek belediye başkan adayı olan Mehtap Memiş, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Şehitler ölmez vatan bölünmez

İzmit Yürüyüş Yolu’nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan askerlerimizi rahmetle anarken, teröre de lanet yağdırdı.

AKP’nin Büyükşehir adayı Büyükakın oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki aday tanıtım toplantısında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayının mevcut başkan Tahir Büyükakın olduğunu açıkladı.

TOKİ mağdurları isyan bayrağı açtı!

İzmit’te peşinatlarını yatırdıkları ve taksitlerini ödemeye devam ettikleri konutlarına bir türlü yerleşemeyen Sekbanlı sakinleri yağmur çamur demeden sokaklara çıkıp isyan bayrağı açtı.

Dilovası Devlet’e 18 yataklı ilave servis

Dilovası Devlet Hastanesi’nde 18 yataklı ilave servis düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yeni açılan servisle birlikte hastane yatak sayısı 50’ye yükselmiş oldu.

Psikolojimiz bozuk!

Son yıllarda hem ilimizde, hem de Türkiye’de intihar vakalarının artması endişe veriyor. Basına yansıyan haberlere göre ilimizde 2023 yılında toplam 43 intihar olayı yaşandı. İntihar nedenleri arasında geçim sıkıntısı, ayrılık / boşanma, aile içi geçimsizlik ve depresyon gibi nedenler yer alıyor. İntihar eden vatandaşların en genci 17 yaşındayken en yaşlısı 90 yaşında.

Bu kez şehit ateşi Çayırova’ya düştü

Irak’ın kuzeyinde sürdürülen PençeKilit Operasyon Bölgesi’nde bölücü terör örgütlerinin taciz ve sızma girişimi sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan’ın acı haberi, Çayırova’daki ailesine Kocaeli Valisi Seddar Yavuz tarafından iletildi.

YRP’nin adayı Aydal’dan Büyükakın’a şok sözler!

Başkan Tahir Büyükakın’ın başarısız olduğunu söyleyen YRP’nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan Aydal, AK Parti’nin başka bir aday bulamadığı için Büyükakın’ı yeniden aday göstermek zorunda kaldığını söyledi.

2024’ün ilk bebeği ‘Aybike’

2024 yılında Kocaeli’de dünyaya gelen ilk bebek Şule ve Mustafa Örengül çiftinin kız bebekleri Aybike oldu.

İzmit Belediyesi, SGK borcunu SIFIRLADI

2024 yılının ilk İzmit Belediyesi meclis toplantısı yapıldı. Meclis toplantısında İzmit Belediyesi’nin borcuna karşılık 175 milyon 83 bin lira değerindeki 10 arazinin SGK Kocaeli İl Müdürlüğüne devri oy birliği ile kabul edildi.

İstanbulluların tercihi Kocaeli!

İllerin 2022 yılı verilerine bakıldığında İstanbul’dan en çok göç Kocaeli’ye yapıldı. Kocaeli, İstanbul’a göç veren şehirler içinde ikinci sırada yer aldı.

“12 ilçede tiyatro kurmak istiyoruz”

“13. Genç ve Çocuk Oyuncular Sözsüz Oyunlar Buluşması” yapıldı. Etkinlikle Festival Düzenleme Komitesi adına bilgi veren Burhan Akçin, “Önümüzde bir hedef var. 12 ilçede 12 ilçe tiyatrosu kurmak. Siyasilere sesleniyorum, adaylığınız kesinleşince seçim beyannamesine sanatı koyun” dedi.