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Bakanlıktan tarikatlara özel yönerge

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin ortaöğretim süresince en az 40 saatlik sosyal sorumluluk faaliyetlerini yerine getirmesini öngören “Sosyal Sorumluluk Programı ve Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon Uygulama Yönergesi” yayımladı.

Bakanlıktan tarikatlara özel yönerge mask

Yönerge kapsamında öğrencilerin okul dışında da faaliyette bulunması beklenirken, söz konusu faaliyetlerin “protokollerle işbirliği yapılan vakıf ve derneklerle” yürütülmesi kararının alınması dikkat çekti.

Yönergeye göre, okullarda “sosyal sorumluluk kulübü” kurulması olanaklı duruma geldi. Bunun yanı sıra işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşlar, “il ya da ilçe koordinatörler kurulunun” önerisiyle valilik veya kaymakamlıklar tarafından belirlenecek. Konusu bakımından sosyal sorumluluk programı alanına giren ve bakanlıkça yapılan işbirliği protokolleri kapsamındaki etkinlikler de programda değerlendirilecek. 

MEZARLIK ZİYARETİ

Öğrencilerin ortaöğretim süresi boyunca en az 40 saatlik etkinlikleri yerine getirmesi amaçlanırken mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler için ise bu süre 20 saat olarak belirlendi. Bu etkinlikler puan olarak değerlendirilmeyecek. Öte yandan yönergenin örnek etkinlikler kısmına mezarlık ziyaretinin konması da dikkat çekti.

Kaynak: SÖZCÜ

# Mİlli Eğitim Bakanlığı, meb, Sosyal Sorumluluk Programı ve Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon Uygulama Yönergesi, dikkat

02 Şub 2024 - 08:55 - Gündem

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