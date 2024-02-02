Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Yağış olacak mı?

KOCAELİ HAVA DURUMU

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2 Şubat Cuma günü Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Kocaeli'de yağmur olacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün Kocaeli'de hava sıcaklığı en düşük 2 en yüksek 11 derece olacak. Gün boyu yağışların etkili olması ve yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor. İşte güncel hava durumu: