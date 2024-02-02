Doğusel: “2023 yılı ihracatımız 38 milyar dolara ulaştı”

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin 2024 yılı ilk meclis toplantısı Sanmar Shipyards Altınova Tersanesi Toplantı Salonu’nda Meclis Başkanı Yardımcısı Yılmaz Sarıaslan yönetimde gerçekleştirildi. Ocak Ayı 16. Olağan Meclis Toplantısı öncesinde DTO Kocaeli Şubesi yöneticileri, Sanmar Tersanesi’nde yetkililer eşliğinde saha gezisine iştirak etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Sarıaslan, 2024 yılının ülkemiz ve şehrimiz adına kazançlı geçmesi temennisinde bulundu.

“MECLİSE YOĞUN KATILIM”

Meclise; Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren, Kocaeli Üniversitesi Karamürsel (Denizcilik) MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Bamyacı, Yalova Altınova Tersane Girişimcileri Birliği Başkanı Şükrü Fazıl Uzun, Sanmar Shipyards Tersanesi Direktörü Ali Tunalı, Sanmar Shipyards Tersanesi Teknik Direktörü Hasan Çakmak, Sanmar Shipyards İzmit Bölgesi Dış İlişkiler Koordinatörü İsmail Hakkı Ataseven, İMEAK DTO Yalova İl Temsilcisi Murat Can, Meclis Üyeleri, eğitimciler ile denizcilik paydaşları katıldı.

UZUN: “ BÜYÜK PROJELERE İMZA ATILIYOR”

İlk olarak kürsüye gelerek kısa bir selamlama konuşması yapan Yalova Altınova Tersane Girişimcileri Birliği Başkanı Şükrü Fazıl Uzun, “Değerli İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanım ve meclis üyeleri, bölgemize hoş geldiniz. Bu kıymetli meclis toplantısında bulunmak, kendimizi anlatmak adına bizler için çok önemli. Altınova bölgemiz tersane bakımından zengin bir konuma sahip. Ülkemiz için burada çeşitli varyasyonlarda; özellikle ihracat anlamında büyük projelere imza atılıyor. Römork üretiminde dünya çapında söz sahibiyiz diyebilirim. Tabii bu bir anda gelişecek bir sektör değil. Yıllar önce atılan temeller sayesinde Türk denizciliği hiç olmadığı kadar yol kat etmiş durumda. Bizlere düşen görev; hep daha iyisini başarmak için yorulmadan, yılmadan ve pes etmeden çalışmaya devam etmek” dedi.

“DTO KOCAELİ ŞUBEMİZİ TEBRİK EDİYORUM”

Daha sonrasında söz alan Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren, “Fahri bir üyeniz olarak bu toplantıya katılmaktan dolayı onur ve kıvanç duyuyorum. Kocaeli Üniversitesi, yaklaşık 70 bine yakın öğrencisiyle, 20 fakültesi, 16 MYO’su ile birlikte bölgemizin ve ülkemizin en önemli üniversitelerinden bir tanesidir. Karamürsel’de bulunan denizcilik fakültemizin yanı sıra; yine Karamürsel’de bulunan meslek yüksek okulumuz sizlerin de destekleriyle güçlendi. Bu okullarımızdan mezun olan öğrencilerimiz, ülkemizde ve dünyada çok başarılı işlere imza atmaya başladılar. Denizciliği her alanda memleketimizin çıkarları doğrultusunda geliştirmeye devam etmeliyiz. İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi de görüyorum ki; bu desteği fazlasıyla gösteriyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“TURİZME YÖNELİK FAALİYETLERİ DESTEKLEYECEĞİZ”

Ocak ayı meclis toplantısında konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, “Ülke olarak yerel seçim sürecine girmiş bulunmaktayız. Siyasi partilerimize, adaylarımıza başarılar dilerken, bu sürecin ülkemize hayırlar getirmesini diliyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birçok projede birlikte yer aldık, çok önemli ortak çalışmalar yürüttük. Başta dip çamuru temizliği olmak üzere çevreye ve turizme yönelik faaliyetleri destekledik. Bundan sonraki süreçte de Kocaeli’nin turizm, deniz ve çevreye dönük projelerinin devam edeceği inancını taşıyoruz” dedi.

“GEÇEN YILA GÖRE GELİŞTİĞİNİ GÖRMEKTEYİZ”

Ülkemizdeki denizcilik sektörünün emin adımlarla hedeflediği noktaya ilerlediğini ifade eden Doğusel, “Gemi, yat ve hizmetleri sektörünün ülkemizde her geçen yıl daha da geliştiğini görmekteyiz. Geçtiğimiz yıl 1 milyar 940 milyar dolarlık ihracatın olduğu bu sektörde önceki yıla göre yüzde 33,58’lik bir artışın olmasının mutluluğunu yaşamaktayız. Buna göre gemi, yat ve hizmetleri, ihracatı yıllık bazda en fazla artıran ikinci sektör; sanayi sektörleri arasında ise ihracatını en çok artıran sektördür. Bu sektörde balıkçı gemileri, 487 milyonluk ihracatla en çok ihracat gerçekleştiren ürün grubu” açıklamalarında bulundu.

“DENİZ ARAÇLARI İHRACATINDA ÖNEMLİ KONUMDAYIZ”

Türkiye’nin deniz araçları ihracatı konusunda dünyada çok önemli bir konuma geldiğinin de altını çizen Başkan Doğusel, “Bu anlamda Türkiye’nin en çok balıkçı teknesi ihrac eden ülke olduğunu görüyoruz. Öte yandan; 2023 yılında 408 milyon dolarlık yat ihracatı yapıldığı gerçeğini de çok önemsemekteyiz. Yat ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 50’ye yakın bir artış gösterdi. Diğer taraftan 313 milyon dolarlık ihracatla römorkör üretiminde de Türkiye’nin önemli bir mesafe kaydettiğini görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“ÜRÜN BİRİM FİYATLARI ARTTI”

İştigal konusu olan ürünlerinde birim fiyatlarının arttığını sözlerine ekleyen Vedat Doğusel, “Bu sektörün önemli bir diğer yanı da şu: gemi, yat ve hizmetlerinin iştigal konusu olan ürünlerinin kilogram birim fiyatı 10,01 dolarla en yüksek birim fiyatına ulaşmıştır. Kilogram birim fiyatları ürün gruplarına göre toplam ihracatın yüzde 77’sini oluşturan balıkçı gemileri, yatlar, römorkörler ve feribot ürün gruplarının kilogramının ortalama 30 dolar olduğu görülmektedir” dedi.

“BALIKÇILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

“İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi olarak balıkçılığın geliştirilmesi yönünde yoğun gayret sarf ediyoruz” diyen Doğusel, “Bu noktada bürokrasiden yerel yönetimlere, balıkçılıkla ilgili tüm kuruluşlarımızdan grup üyelerimize kadar tüm aktörlerimizle yoğun görüşmeler gerçekleştirip sağlıklı projeler oluşturmasına ve bir balıkçı kenti olan Kocaeli’nin hak ettiği noktaya ulaşması için çabalıyoruz. TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu’nun balıkçılık meslek grubu üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirdiği balıkçılığın gelişimi, sorunları ve çözüm önerileri başlıklı toplantının sonuçlarını kısa süre içerisinde alacağımıza inanıyoruz” dedi.

“GÜMRÜK ÇALIŞANLARIMIZI TEBRİK EDİYORUM”

Kocaeli’nin 5 gümrük müdürlüğünce elde edilen vergi rakamlarını da ayrıca tebrik eden Doğusel, “26 Ocak Cuma günü Dünya Gümrük Günü’nü kutladık. Bilindiği gibi ilimizde bulunan toplam 5 adet Gümrük Müdürlüğü 2023 yılı içinde 346 milyar 544 bin liralık vergi toplayarak ilimizin ve ülkemizin kalkınmasında önemli katkı sağladılar. Ülkemizin büyümesinde büyük rol üstlenen gümrük çalışanlarımızın Dünya Gümrük Günü’nü bir kez daha kutluyoruz” şeklinde konuştu.

“KOCAELİ MİLLİ GELİRDE BİRİNCİ SIRADA”

Kişi başı milli gelir hakkında da açıklamalarda bulunan Vedat Doğusel, “Bilindiği üzere 2022 yılı il bazında gayri safi yurtiçi hasıla rakamları yeni açıklandı. Bu verilere göre 2022 yılı gayrisafi yurtiçi hasıla rakamlarında Kocaeli’nin payı % 4,15’dir. Sektörler itibariyle 2022 yılında 2021’e göre en çok artış % 93 ile sanayi ve % 129 ile hizmet sektörlerinde olmuştur. Kişi başı milli geliri incelediğimizde; Kocaeli 2022 yılında da Türkiye’de birinci sıradadır. Bir önceki yıla göre % 6,65’lik artış oranı ile 18.269 $ a yükselmiştir. İlimizi İstanbul 17.349 $, Tekirdağ 15.296 $ ile takip etmiştir. Türkiye ortalaması ise 10.659 $’dır” dedi.

“BU YILKİ İHRACATIMIZ 38 MİLYAR DOLAR”

2023 yılı ithalat ve ihracat rakamlarını paylaşan Doğusel, “Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bu yılki ihracatımız 38 milyar 80 milyon dolar olurken, ithalatımız ise 80 milyar 594 milyon dolara ulaştı. Bu yıl en çok ihracat yapan gümrük kapımız; 18 milyar 81 milyon dolar ile Derince olurken, Derince’yi takip eden Dilovası’nda ise; 8 milyar 610 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. İthalatımızda ise Dilovası ve Derince gümrük kapılarımız zirvede yer aldı. Dilovası Gümrük Müdürlüğü’nde 24 milyar 209 milyon dolarlık ithalat gerçekleşirken, Derince Gümrük Müdürlüğü’nde ise 31 milyar 484 milyonluk dolarlık ithalat gerçekleşti. Bu yıl sonunda Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğü’nün tahsil ettiği vergi ise; 346 milyar 544 milyon Türk lirası. Geçtiğimiz aya göre ihracatta % 5,6; ithalatta ise % 8,2 oranlarında artışlar yaşandı” bilgilerini verdi.

SUNUM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesinin Ocak Ayı 16. Olağan Meclis Toplantısı, Sanmar Shipyards İzmit Bölgesi Dış İlişkiler Koordinatörü İsmail Hakkı Ataseven’in firma tanıtım sunumunun ardından, üyelerin sektörel görüş ve önerilerini aktarması ile sona erdi.