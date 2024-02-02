02 Şub 2024 - 09:33 - Asayiş

İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı

İstanbul Boğazı'nda çarpışan kargo ve yolcu gemileri Ahırkapı Demir Sahası'na demirledi. Her iki gemide de hasar oluşurken, kontrollerde çevre kirliliği tespit edilmedi.