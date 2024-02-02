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Çaykur Rizespor'da iki ayrılık

Trendyol 1. Lig ekibi Çaykur Rizespor, iki futbolcusu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

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Çaykur Rizespor'da iki ayrılık mask


Yeşil-mavili kulüp, Oscar Pinchi’yi sezon sonuna kadar İspanyol Racing Ferrol ekibine kiraya verildiğini duyurdu.

Kulüp, futbolcunun yaptığı hizmetler için teşekkürlerini ileterek, kariyerinin devamında başarılar diledi.

Ayrıca, geçtiğimiz yıl Fransız bir takımda kiralık oynayan, ancak bu yıl sözleşmesi dondurulan Lebogang Phiri’nin kulüple karşılıklı olarak yollarını ayırdığı bildirildi.

02 Şub 2024 - 09:36 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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