Çaykur Rizespor'da iki ayrılık

Yeşil-mavili kulüp, Oscar Pinchi’yi sezon sonuna kadar İspanyol Racing Ferrol ekibine kiraya verildiğini duyurdu.
Kulüp, futbolcunun yaptığı hizmetler için teşekkürlerini ileterek, kariyerinin devamında başarılar diledi.
Ayrıca, geçtiğimiz yıl Fransız bir takımda kiralık oynayan, ancak bu yıl sözleşmesi dondurulan Lebogang Phiri’nin kulüple karşılıklı olarak yollarını ayırdığı bildirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.