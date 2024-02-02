Dolar ve euroda yükseliş sürüyor

Dolar 30,4560 TL'den, Euro 33,1280 TL'den güne başladı.
Serbest piyasada 30,4540 TL'den alınan dolar, 30,4560 liradan satılıyor. 33,1260 TL'den alınan Euro'nun satış fiyatı ise 33,1280 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 30,3460 TL, Euro'nun satış fiyatı ise 32,8440 TL olmuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.