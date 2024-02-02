02 Şub 2024 - 09:38- Ekonomi G:

Dolar ve euroda yükseliş sürüyor

TL'nin dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 30,456, avro/TL 32,806 seviyesinden güne başladı.

Dolar ve euroda yükseliş sürüyor mask

Dolar 30,4560 TL'den, Euro 33,1280 TL'den güne başladı.

Serbest piyasada 30,4540 TL'den alınan dolar, 30,4560 liradan satılıyor. 33,1260 TL'den alınan Euro'nun satış fiyatı ise 33,1280 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 30,3460 TL, Euro'nun satış fiyatı ise 32,8440 TL olmuştu.
# Dolar, euro, satış

02 Şub 2024 - 09:38 - Ekonomi

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