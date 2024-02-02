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Palalı Sabri uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü!

Gezi olayları sırasında palayla göstericilere saldırması nedeniyle Palalı Sabri olarak tanınan Sabri Çelebi, İstanbul Beyoğlu'nda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı
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Palalı Sabri uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü! mask

Sabri Çelebi, Beyoğlu'nda dün gece saatlerinde otomobiliyle giderken bir grup tarafından durduruldu. Çelebiyle gruptakiler arasında tartışma çıktı. Kısa süre sonra gruptaki bir kişi silahla Çelebi'ye ateş ettikten sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan Sabri Çelebi'yi ambulansla hastaneye götürdü. Çelebi müdahale için götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

6 AY ÖNCE BERAAT ETMİŞTİ

"Palalı Sabri'" adıyla tanınan Sabri Çelebi'nin kurduğu suç örgütüyle kadınları gece kulüplerinde çalıştırarak fuhşa zorladığı iddiasıyla dava açılmıştı. Hakkında kadınları zorla fuhuşa sürüklediği gerekçesiyle 248 yıla kadar hapis cezası talep edilen Çelebi, 6 ay önce beraat etmişti.

Gezi Parkı eylemlerinde Taksim'de gösteri yapan eylemcilere palayla saldırdığı gerekçesiyle Sabri Çelebi'nin de aralarında bulunduğu 4 sanık, İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmıştı. 11 Mayıs 2017'de yapılan karar duruşmasında biri polis memuru 4 kişiye karşı "silah sayılabilecek kesici aletle kasten yaralama" suçundan 3 yıl hapse mahkum edilen Sabri Çelebi, bir kadını zırhla yaraladığı gerekçesiyle de 9 bin lira adli para cezasına çarptırılmıştı.
# Palalı Sabrİ, gezi olayları, talep, sağlık, karar, ceza

02 Şub 2024 - 09:57 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Muhsin - 248 yıl ceza istemiyo 6 ay önce çıkıyo bu nasıl bi sistem adaletmi bu sizce

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 10:41

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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