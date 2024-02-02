"35- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş.’nin, 28.01. 2024 tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş.-SİLİVRİSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir"
- Spor
Darıca Gençlerbirliği'ne ceza!
PFDK 1 Şubat kararları açıklandı. Kararda Darıca Gençlerbirliği'nin aldığı ceza da yer aldı. İşte o açıklama:
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.