Kocaeli'de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Ulaşlı'da ikamet eden merhum Polis Selahattin Kıvılcım'ın oğlu Seyfi Kıvılcım hayatını kaybetti. Yüzme eski il temsilcisi, yüzme antrenörü ve Kıvılcım Spor Kulübü Başkanı Seyfi Kıvılcım 6 ay önce hastaneye kaldırılmış ve tedavi görmeye başlamıştı. Tekrar fenalaşan Kıvılcım hayatını kaybetti. Kıvılcım'ın cenazesi bugün(Cuma) Cuma Namazı'na müteakip ulaşlı Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından İzmit Kent Mezarlığı'na defnedilecek.
02 Şub 2024 - 10:18- Spor Güncelleme:
Seyfi Kıvılcım hayatını kaybetti
Spor camiasında geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Seyfi Kıvılcım(62) hayatını kaybetti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.