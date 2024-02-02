02 Şub 2024 - 10:18- Spor G:

Seyfi Kıvılcım hayatını kaybetti

Spor camiasında geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Seyfi Kıvılcım(62) hayatını kaybetti.

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Seyfi Kıvılcım hayatını kaybetti mask

Kocaeli'de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Ulaşlı'da ikamet eden merhum Polis Selahattin Kıvılcım'ın oğlu Seyfi Kıvılcım hayatını kaybetti. Yüzme eski il temsilcisi, yüzme antrenörü ve Kıvılcım Spor Kulübü Başkanı Seyfi Kıvılcım 6 ay önce hastaneye kaldırılmış ve tedavi görmeye başlamıştı. Tekrar fenalaşan Kıvılcım hayatını kaybetti. Kıvılcım'ın cenazesi bugün(Cuma) Cuma Namazı'na müteakip ulaşlı Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından İzmit Kent Mezarlığı'na defnedilecek.

02 Şub 2024 - 10:18 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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