Kocaeli'de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Ulaşlı'da ikamet eden merhum Polis Selahattin Kıvılcım'ın oğlu Seyfi Kıvılcım hayatını kaybetti. Yüzme eski il temsilcisi, yüzme antrenörü ve Kıvılcım Spor Kulübü Başkanı Seyfi Kıvılcım 6 ay önce hastaneye kaldırılmış ve tedavi görmeye başlamıştı. Tekrar fenalaşan Kıvılcım hayatını kaybetti. Kıvılcım'ın cenazesi bugün(Cuma) Cuma Namazı'na müteakip ulaşlı Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından İzmit Kent Mezarlığı'na defnedilecek.