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Hikmet Özbağçı İlkokulu’nun Erasmus ekibi Litvanya’dan döndü

Karamürsel İlçesi, Hikmet Özbağçı İlkokulu ’Erasmus’ proje ekibi Litvanya’dan döndü.

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Hikmet Özbağçı İlkokulu’nun Erasmus ekibi Litvanya’dan döndü mask
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Hikmet Özbağçı İlkokulu’nun da ortakları arasında yer aldığı Litvanya, Portekiz, Yunanistan ve Türkiye ortaklı, ‘STEAM on foot’ adlı Erasmus projesinin ilk toplantısı Litvanya’da düzenlendi. Litvanya’da düzenlenen hareketliliğe Proje Yürütücüsü Şaban Kılıcıkan, Hatice Kılıcıkan ve Zühre Kaya katıldı.

Proje ile ilgili açıklamada bulunan Hikmet Özbağçı İlkokulu Öğretmeni  Erasmus Koordinatörü Şaban Kılıcıkan yaptığı açıklamada, ‘Projemizin Adı ‘STEAM on foot’ projemizin 4 ortağı var Litvanya, Portekiz, Yunanistan ve Türkiye. Proje iki yıllık olup Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. STEAM çalışmaları son yıllarda tüm dünyada yaygınlaşan bir çalışma. Bu çalışmaların amacı bilim, matematik, fen, teknoloji, mühendislik ve sanat konularını çocuklara çeşitli etkinlikler ile sevdirmektir. Projenin genel koordinatörü Jolanta Varavancie olup Türkiye’den okulumuz koordinatörü Şaban Kılıcıkan’dır. Biz proje çalışmalarımızı okulumuz proje ekibi ile

öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz ile yürütülecek.

Projemizin ilk hareketliliği olan Litvanya’ya 21 Ocak 2024 - 27 Ocak 2024 tarihleri arasında 3 öğretmen gittik. Projenin ilk toplantısında dört ortak ülke ekipleri de katılarak gerçekleştirildi. Bu toplantıda ülkemiz, ilimiz, ilçemiz ve okulumuz ile ilgili sunumlar yaptık. Projede yol haritası belirlendi.

STEAM, Bilim (Science), Teknoloji (Technology), Mühendislik (Engeenering), Sanat (Arts) ve Matematik (Mathematics) kelimelerinin baş harflerinin bileşiminden oluşan bir kavramdır.

STEAM, öğrencileri Fen, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik konularında bağlayan disiplinler arası bir eğitim yaklaşımıdır. Öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini, üretme becerilerini ve yenilikçi kapasitelerini geliştirmeyi amaçlamaktadır’ dedi

# Hikmet Özbağçı İlkokulu, litvanya, Erasmus Koordinatörü Şaban Kılıcıkan, 2024, türkiye, var, eğitim

02 Şub 2024 - 10:37 - Eğitim

Mahreç  Haber Merkezi

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