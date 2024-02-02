YRP'nin Gebze adayı Ergün'den ziyaretler

Yeniden Refah Partisi Gebze Belediye Başkan Adayı Kamil Ergün seçim çalışmalarını sürdürüyor. Seçim Çalışmaları kapsamında Belediye Başkan adayı Kamil Ergün, Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte esnaf ziyaretleri yapıldı.
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# seçim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.