İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan '6 Şubat' açıklaması: Depremlerde 53 bin 537 canımızı yitirdik

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi’nde 6 Şubat Depremleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

53 BİN 537 VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Bakan Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinde 53 bin 537 vatandaşın yaşamını yitirdiğini söyledi. Ayrıca 107 bin 213 vatandaşın da yaralandığı belirtildi.

Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

" Türkiye Tek Yürek kampanyasında 128 milyar 949 milyon TL toplandı, 79 milyar 263 milyon TL'si harcandı.

215 bin 224 konteynerde 691 bin afetzedemiz misafir ediliyor.

2 milyon 302 bin bina, 6 milyon 227 bin bağımsız bölümün hasar tespiti yapıldı. 60 bin 421 acil yıkılacak ve yıkık binanın enkazları 69 günde tamamen kaldırıldı.

Hatay'da 41 bin deprem konutunun, 5 bin köy evinin kura çekim ve teslim törenin yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla yapılacak.

Van'da İzmir'de konutları nasıl sahiplerine teslim ettiysek 11 ilde de konutlarını hak sahiplerine teslim edeceğiz."

Kaynak: karar