İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan '6 Şubat' açıklaması: Depremlerde 53 bin 537 canımızı yitirdik

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi’nde 6 Şubat Depremleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
53 BİN 537 VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ
Bakan Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinde 53 bin 537 vatandaşın yaşamını yitirdiğini söyledi. Ayrıca 107 bin 213 vatandaşın da yaralandığı belirtildi.
Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle:
" Türkiye Tek Yürek kampanyasında 128 milyar 949 milyon TL toplandı, 79 milyar 263 milyon TL'si harcandı.
215 bin 224 konteynerde 691 bin afetzedemiz misafir ediliyor.
2 milyon 302 bin bina, 6 milyon 227 bin bağımsız bölümün hasar tespiti yapıldı. 60 bin 421 acil yıkılacak ve yıkık binanın enkazları 69 günde tamamen kaldırıldı.
Hatay'da 41 bin deprem konutunun, 5 bin köy evinin kura çekim ve teslim törenin yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla yapılacak.
Van'da İzmir'de konutları nasıl sahiplerine teslim ettiysek 11 ilde de konutlarını hak sahiplerine teslim edeceğiz."
Kaynak: karar
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Eroldemirbek - sn. bakan insanlar kayıplarını çocuklarını hala arıyorlar .
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.