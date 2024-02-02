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Kocaelili teknik adam Adanaspor’la aynı hafta fikstüründe olmaktan yana dertli! Adanaspor’da Hikmet Karaman krizi

Hikmet Karaman “Kaybettiğimiz 3 puanı deplasman galibiyetiyle telafi etmek zorundayız” dedi ve yarınki rakibimiz Adanaspor ile aynı anda içeride, oynamanın saha dezavantajına değindi

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Kocaelili teknik adam Adanaspor’la aynı hafta fikstüründe olmaktan yana dertli! Adanaspor’da Hikmet Karaman krizi mask

HATAYSPOR’A SAHA YÜZÜNDEN YENİLDİK

Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Kocaelili Hikmet Karaman, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, “Alınacak 3 puan bizi yukarıda tutacaktı. Maçı kaybettik, bunu en kısa zamanda deplasman galibiyetiyle telafi etmek zorundayız” dedi. Y. Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında evinde karşılaştığı A. Hatayspor’a 1-0 mağlup oldu. Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Kendi sahamızda oynadığımız bir maç. Mağlup olmamamız gerekiyor. Kendi kalemize attığımız 1 golle ilk yarıyı 1-0 kapattık. İkinci yarı baskıyı bir türlü gole çeviremedik. Kalemize 1 kere top geldi. Belli mevkilerde eksiklerimiz olabilir ama oynayan deneyimli oyuncularımız var. Bu maç yukarı ve aşağısı arasında çok önem teşkil ediyordu. Alınacak 3 puan bizi yukarıda tutacaktı. Maçı kaybettik, bunu en kısa zamanda deplasman galibiyetiyle telafi etmek zorundayız” dedi.

SAHALARIMIZ İKİ TAKIMI KALDIRAMIYOR

Yeni Adana Stadyumu’nun dinlenmesi gerektiğini aktaran Karaman, “ Adanaspor burada maç oynadı. Belki dışarıdan güzel gözüküyor ama bu sahanın dinlenmesi lazım. Değişmeli oynanabilir ancak fikstüre bir daha baktım biz deplasmana gidiyoruz, Adanaspor’da deplasmana gidiyor. Şimdi içeri geleceğiz onlar da içeri gelecek. Bu bir mazeret değil ama sahanın bazı bölümleri inanılmaz derecede ağır. Kendi içerisine çekilen ve uzun oynayan takımlar için zemin bozukluğu müthiş derece de avantaj sağlıyor. Biz ikinci yarı yüzde 70 topa sahip olduk ama o iyi paslar bir türlü olmuyor. Bunu yetkililerin göz önünde bulundurması gerekiyor” dedi.

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02 Şub 2024 - 11:11 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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