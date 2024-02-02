Büyükakın: Sanayiciyi tesis kurması için desteklemeliyiz

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Sanayide Su Verimliliği Seferberliği programı bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde Sanayi ve Teknoloji Bakan Mehmet Fatih Kacır ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılımıyla gerçekleştirildi. Programda sektörel su verimliliği rehberleri konusunda sektör temsilcileri bilgilendirilerek, iş birliği konusunda paydaşlarla görüşmeler yapıldı.

YOĞUN KATILIM

Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AKP Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Veysal Tipioğlu ve Sami Çakır, KBB Başkanı Tahir Büyükakın, Siyasi Parti Temsilcileri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Burkay, Tarım Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Sanayi Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ve Çetin Ali Dönmez, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Sanayi Genel Müdürü Prof Dr. İlker Murat Ar, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Abdullah Başar, Kalkınma Ajansı Genel Müdürü Ahmet Şimşek, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk, Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KOTO Başkanı Necmi Bulut, DTO Başkanı Vedat Doğusel, Sanayiciler ve davetliler katıldı.

VERİMLİ KULLANIM ÖNEMLİ

Programın açılış Tarım Ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Kültür Müdürü Afife Sever, “Dünya üzerinde yaşamın temel kaynağı olan çevre ve kalkınmanın da temel unsurudur. Dünyada başta su kaynakları olmak üzere iklim değişikliğinin etkileri her geçen gün daha da olumsuz etkiler göstermeye başladı. Bu anlamda su kaynaklarının verimli kullanımı önemlidir. Sanayi su verimliliğinin kullanılmasına ilişkin kaynakları ele alacağız” şeklinde konuştu.

SUYU SINIRSIZ BİR KAYNAK OLARAK GÖRMEKTEYİZ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Burkay, “En sonunda söylenecek olanı en başta söylemek lazım. Su konusunda atılacak her adım çok kıymetli. İklim krizi, su kaynaklarının tüketimi, yer altı su kaynaklarının azalması gibi nedenlere karşı acil önlemlerin alınması çok kıymetli. Suyu sınırsız bir kaynak olarak görüyoruz. Ama su sınırsız bir kaynak değildir. Hızlı tüketim ve kirliğin de etkisiyle kullanılabilir su kaynakları her geçen gün azalıyor. Buna nüfus artışını da eklemeliyiz. Yakın bir zamanda su kıtlığı çeken ülkeler arasına girmemiz çok yüksek.

NEREDE OLURSA OLSUN SUYU VERİMLİ KULLANMALIYIZ

Ülke menfaatlerini de önceleyen yeni bir su kanunu ihtiyacını hep birlikte dillendirdik. Geçtiğimiz ay 365 oda ve başkanlarımızla bölge toplantısı gerçekleştirdik. İstisnasız her bölgeden tarımda su kıtlığı uyarısı geldi. Tarımda bir an önce damla sulama sistemine geçmeyi teşvik etmemiz lazım. Bu süreçleri de tasarlarken gıda ve içecek sanayi sektörlerimizde de kullanılan suyun hakkaniyetli bir şekilde olmasını görüştük. Tüm bu saydıklarım zincirin bir halkası. Birinde oluşan sıkıntı diğerlerini de etkiler. nerede olursa olsun su kaynaklarımızı verimli kullanmalıyız. 81 il ve 160 ilçede TOBB olarak bu sürece şirketlerimizi hazırlayacağız. Önce su ayak izimizi doğru ölçeceğiz sonra hep birlikte hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı.

KOCAELİ OLARAK BU KONUDA HEP ÇALIŞMA YAPTIK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi geri kazanımla ilgili bir ödül almıştı. Toplam 48 milyon metreküplük geri kazanım suyumuz var. Gerçekten kullanılan su miktarı 15 milyon metreküp. Sadece yüzde 35 kullanılıyor. Farklı kullanım teknikleri kullanıyoruz. Biz bunu yıllar önce Sapanca Gölü’nden su çekme hakkı olan TÜPRAŞ’l birlikte yürütmüştük. Büyükşehir belediyelerinin yürütemediği kısım yer alt suları ile alakalı.

SANAYİCİYİ TEŞVİK ETMEK ÖNEMLİ

Aslında kuyu sularının kullanımı sanayiciye daha cazip geliyor. Ben bunu şehrimde değerlendirmesini yaptığımda fiyatları belirleyemediğim için tam olarak çalışma yapamadık. Geri kazanım suyunu kazanabilmek için sanayide problem şudur tesis kurulması lazım ve bu geri kazanım suyunun kullanabilir hale getirilmesi gerekiyor. Sanayicinin burada teşvik almasını sağlamak işi hızlandıracağını düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde bu konuda yaptığımız çalışmalarla çok daha kolay yol kat edeceğimizi düşünüyorum. Yeni Türkiye yüzyılında şehir yönetimleri bu noktada birebirlerle çok güzel bir buluşma yaşamış olacak. Biz hazırız ve karalıyız” şeklinde konuştu.