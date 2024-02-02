Kocaeli’de gündem su tasarrufu! Bakan Kacır: Hedef yüzde 50 tasarruf

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU işbirliğiyle hayata geçirilen Su Verimliliği Seferberliği kapsamında, bugün Kocaeli’de önemli bir toplantı yapıldı. Kocaeli Kongre Merkezinde yapılan etkinliğe Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Sanayi bakanı Mehmet Fatih Kacır katıldı. Etkinlikte Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yayınlanan sektörel su verimliliği rehberleri konusunda paydaşlar arasında tecrübe paylaşımının ve iş birliği konuları masaya yatırıldı. Programda aynı zamanda TOBB ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı.

KOCAELİ PROTOKOLÜ ORADAYDI

Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AKP Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Veysel Tipioğlu ve Sami Çakır, KBB Başkanı Tahir Büyükakın, Siyasi Parti Temsilcileri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Burkay, Tarım Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Sanayi Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ve Çetin Ali Dönmez, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Sanayi Genel Müdürü Prof Dr. İlker Murat Ar, Stratejik Araştırmalar Ve Verimlilik Genel Müdürü Abdullah Başar, Kalkınma ajansı genel müdürü Ahmet Şimşek, KOÜ Rektörü Nuh Zafer Cantürk, Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KOTO Başkanı Necmi Bulut, DTO Başkanı Vedat Doğusel, İSU Müdürü Ali Sağlık, Sanayiciler ve davetliler katıldı.

İSRAFIN ÖNLENMESİ EN BÜYÜK HEDEFİMİZ

Su kullanımı ile ilgili konuşma gerçekleştiren Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Hepinizin bildiği gibi ilimiz bilim sanayi ve teknolojinin başkenti, ülkemizin dünya ile yarışan yüzüdür. Cumhurbaşkanımızın destekleri ile son 20 yılda büyük bir değişim ve dönüşüm yaşamıştır. Sanayi kuruluşlarının kullanmış olduğu su neticesinde de örnek rakamlara ulaştık. Özellikle OSB Başkanları ile yaptığımız buluşmalarda gri suyun kullanımına daha çok ağırlık verilmiştir. Türkiye’de bu seviyede başka bir il bulunmuyor. Suların tamamını arıtmadan geçecek bir sistemi başkanımız kurmuş olacak. Sanayilerdeki kullanımlar sürekli denetleniyor. İsrafın önlenmesi en büyük hedefimiz. Ülkemizde büyük bir su israfı bulunuyor” dedi.

ÖNLEYİCİ ADIMLARI HAYATA GEÇİRİYORUZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise konuşmasında, “Deprem felaketi ile sarsılmış olmasına rağmen Türkiye ekonomisi gelişimini sürdürdü. İhracat oranı Cumhuriyet Tarihinin rekorunu kurdu. Tüm çalışmaların arkasında gelecek nesillere tam bağımsız bir Türkiye bırakmak var. Afetler dünya genelinde milyonlarca insanı etkilemekte. İklim politikalarında uluslararası düzenlemelerin getirildiği, çevre kurallarının yaygınlaştığı bir dönemdeyiz. Yapılan çalışmalarda iklim değişikliğine bağlı olarak ülkemizde suyun yüzde 25 azalabileceğini gösteriyor. Türkiye su stresi yaşayan ülkelerden biridir. Suyun planlı yönetimi, su ayak izini azaltıcı adımların hayata geçirilmesi bir tercihden ziyade bir zorunluluk. Su verimliliği seferberliğinde önleyici adımları bir bir hayata geçiriyoruz. OSB bölgelerinde arıtma tesislerini hayata geçirmek üzere 75 atık projesini desteklemekteyiz.

HEDEF YÜZDE 50 SU TASARRUFU

Kobilerimizin enerji, su ve hammadde temelli projelerine destek sağlayacağız. OSB’lerimizin yeşil alan projelerine 300 milyon dolar finansman sağlıyoruz. Kuracağımız tesislerde 6,6 milyon metreküp su tasarrufu gerçekleştireceğiz. Tübitak destek programları ile bilim adamlarıma 617 milyon lira destek oldu. Demirçelik, plastik ve gübre sektörlerinde yeşil büyüme yol haritası ile su ayak izini azaltacak projeleri ortaya koyduk. Tüm attığımız adımlarda gerçekleştireceğimiz projelerde sanayinin yeşil dönüşümün tesisi edeceğiz Hedefimiz yüzde 50’ye kadar su tasarrufunun sağlanması. Bugün yapıalcak protokol her iki bakanlığın işbirliklerine hız kazandıracak. Bu protokol ile farkındalığı önümüzdeki dönemlerde daha fazla katkı suanacğaız. Yeşil dönüşümde seferberlik ruhunu harekete geçireceğiz. Bu dönüşümü hep birlikte gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullanarak KBB Başkanı Tahir Büyükakın’ı projelerinden ötürü tebrik etti.